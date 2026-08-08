Squads Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 02.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
Da Silva Joshua
wicket keeper
Allen Fabian
all rounder
De Silva Amshi
bowler
Cornwall Rahkeem
all rounder
Drakes Dominic
all rounder
Gore Karima
bowler
Edward Nathan
bowler
Hamilton Jahmar
batsman
Goolie Jyd Uri
batsman
James Joshua
all rounder
Greaves Justin
all rounder
Jangoo Amir
wicket keeper
Hales Alex
batsman
Joseph Alzarri
bowler
Hinds Terrance
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Kumar Milind
all rounder
Munro Colin
batsman
Lewis Evin
batsman
Narine Sunil
all rounder
Mahase Anderson
bowler
Pollard Kieron
all rounder
Mir Usama
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Moqim Sufyan
no information yet
Raheem Abdul
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Sween Dexter
batsman
Phillip Anderson
bowler
Tariq Usman
no information yet
Robinson Tim
batsman
Match has not started yet