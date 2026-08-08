Squads Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 02.09.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
ANT
ANT

Playing

TKR
TKR
ANT
ANT
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Da Silva Joshua

wicket keeper

Allen Fabian

all rounder

Cornwall Rahkeem

all rounder

Drakes Dominic

all rounder

James Joshua

all rounder

Greaves Justin

all rounder

Jangoo Amir

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Hinds Terrance

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Kumar Milind

all rounder

Lewis Evin

batsman

Narine Sunil

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Mir Usama

bowler

Pooran Nicholas

wicket keeper

Moqim Sufyan

no information yet

Perera Kusal

wicket keeper

Tariq Usman

no information yet

Bench

TKR
TKR
ANT
ANT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet