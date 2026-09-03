Squads Mpumalanga Rhinos vs Western Province T20 CSA T20 Challenge 10.10.2026

T20

MPU
MPU
WEP
WEP

Playing

MPU
MPU
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MPU
MPU
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet