T20 Inter Provincial Trophy Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 02, 2026

02:30 PM

No info

Jun 03, 2026

09:45 AM

Leinster Lightning vs Northern Knights

T20 Inter Provincial Trophy

No info

Jun 16, 2026

02:30 PM

Leinster Lightning vs Northern Knights

T20 Inter Provincial Trophy

No info

Jun 17, 2026

09:45 AM

Northern Knights vs North-West Warriors

T20 Inter Provincial Trophy

No info

Jun 17, 2026

02:30 PM

No info

T20 Inter Provincial Trophy Team List

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Leinster Lightning

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North-West Warriors

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Northern Knights