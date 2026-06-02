T20 Inter Provincial Trophy Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 02, 2026
02:30 PM
North-West Warriors vs Leinster Lightning
T20 Inter Provincial Trophy
No info
Jun 03, 2026
09:45 AM
Leinster Lightning vs Northern Knights
T20 Inter Provincial Trophy
No info
Jun 16, 2026
02:30 PM
Leinster Lightning vs Northern Knights
T20 Inter Provincial Trophy
No info
Jun 17, 2026
09:45 AM
Northern Knights vs North-West Warriors
T20 Inter Provincial Trophy
No info
Jun 17, 2026
02:30 PM
Leinster Lightning vs North-West Warriors
T20 Inter Provincial Trophy
No info