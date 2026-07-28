H2h Jaffna Kings vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 28.07.2026

T20

JAF
JAF

202

COL
COL

183

Jaffna Kings vs Colombo Kaps

T20, T20 Lanka Premier League

COLColombo Kaps

JAFJaffna Kings

T20, T20 Lanka Premier League

JAFJaffna Kings

179

COLColombo Kaps

174