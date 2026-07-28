Squads Jaffna Kings vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 28.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mishara Kamil
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Fernando Avishka
batsman
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Zadran Ibrahim
batsman
Mendis Kamindu
all rounder
Hridoy Towhid
batsman
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Neesham James
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Bandara Ashen
batsman
Liyanage Janith
batsman
Mathews Traveen
bowler
Rathnayake Milan
bowler
Shiraz Mohamed
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Williams Lizaad
bowler
Tharupathi Malsha
bowler
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Madushanka Dilshan
bowler
Dahani Shahnawaz
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Bhurtel Kushal
no information yet
Asalanka Charith
batsman
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Chawla Piyush
bowler
Fernando Binura
bowler
Fernando Nuwanidu
batsman
Mahmud Hasan
bowler
Kugathas Mathulan
no information yet
Mendis Kusal
wicket keeper
Lamichhane Sandeep
bowler
Pragasam Arul
no information yet
Madushka Nishan
wicket keeper
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Maneesha Praveen
no information yet
Subasingha Movin Hansaja
all rounder
Wiese David
all rounder
Vandersay Jeffrey
bowler