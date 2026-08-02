Highlights Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026

T20

JAF
JAF
DAM
DAM

(20 ov.) 203/8

18.6
5

Madushanka to Theekshana, 5 wides

18.5
2

Madushanka to Theekshana, 2 runs

18.4
W

Madushanka to Gulbadin Naib, appeal, wicket (caught - Gulbadin Naib)

18.3
1

Madushanka to Dananjaya, 1 run

18.2
W

Madushanka to Weerasinghe, appeal, wicket (caught - Weerasinghe)

18.1
.

Madushanka to Weerasinghe, 0 runs

17.6
1

Williams to Weerasinghe, 1 run

17.6
1

Williams to Weerasinghe, wide

17.5
1

Gulbadin Naib plays a defensive stroke for 1 run.

17.4
1

Williams to Weerasinghe, 1 run

17.3
W

Williams to Dinusha, wicket (caught - Dinusha)

17.2
1

Williams to Gulbadin Naib, 1 run

17.1
2

Williams to Gulbadin Naib, 2 runs

17.1
nb

Williams to Gulbadin Naib, no ball + 4 runs

16.6
1

Wellalage to Gulbadin Naib, 1 run

16.5
.

Wellalage to Gulbadin Naib, 0 runs

16.4
.

Wellalage to Gulbadin Naib, 0 runs

16.3
1

Wellalage to Dinusha, 1 run

16.2
1

Wellalage to Gulbadin Naib, 1 run

16.1
1

Wellalage to Dinusha, 1 run

15.6
4

Zahoor Khan to Gulbadin Naib, 4 runs

15.5
1

Zahoor Khan to Dinusha, 1 run

15.5
nb

No ball. Gulbadin Naib defends for a run.

15.4
2

Zahoor Khan to Gulbadin Naib, 2 runs

15.3
1

Zahoor Khan to Dinusha, 1 run

15.2
.

Zahoor Khan to Dinusha, 0 runs

15.1
1

Zahoor Khan to Gulbadin Naib, 1 run

15.1
1

Zahoor Khan to Gulbadin Naib, wide

14.6
4

Madushanka to Dinusha, 4 runs

14.5
W

appeal, wicket (caught - P Rathnayake)

14.4
2

Madushanka to P Rathnayake, 2 runs

14.3
1

Madushanka to Gulbadin Naib, 1 run

14.2
.

Madushanka to Gulbadin Naib, 0 runs

14.1
1

Madushanka to P Rathnayake, 1 run

13.6
1

Wellalage to P Rathnayake, 1 run

13.5
1

Wellalage to Gulbadin Naib, 1 run

13.4
.

Wellalage to Gulbadin Naib, review

13.3
.

Wellalage to Gulbadin Naib, 0 runs

13.2
W

Wellalage to Sikandar Raza, wicket (bowled - Sikandar Raza)

13.1
6

Wellalage to Sikandar Raza, 6 runs

12.6
2

Al Hasan to P Rathnayake, 2 runs

12.5
6

Al Hasan to P Rathnayake, 6 runs

12.4
1

Al Hasan to Sikandar Raza, 1 run

12.3
1

Al Hasan to P Rathnayake, 1 run

12.2
2

Al Hasan to P Rathnayake, 2 runs

12.1
1

Al Hasan to Sikandar Raza, 1 run

11.6
1

Zahoor Khan to Sikandar Raza, 1 run

11.5
4

Zahoor Khan to Sikandar Raza, 4 runs

11.4
1

Zahoor Khan to P Rathnayake, 1 run

11.3
1

Zahoor Khan to Sikandar Raza, 1 run

11.2
.

Zahoor Khan to Sikandar Raza, 0 runs

11.1
W

Zahoor Khan to Chandimal, appeal, wicket (caught - Chandimal)

10.6
6

Maneesha to P Rathnayake, 6 runs

10.5
1

Maneesha to Chandimal, 1 run

10.4
6

Maneesha to Chandimal, 6 runs

10.3
6

Maneesha to Chandimal, 6 runs

10.2
1

Maneesha to P Rathnayake, 1 run

10.1
4

Maneesha to P Rathnayake, 4 runs

9.6
.

Zahoor Khan to Chandimal, 0 runs

9.5
1

Zahoor Khan to P Rathnayake, 1 run

9.4
1

Zahoor Khan to Chandimal, 1 run

9.3
1

Zahoor Khan to P Rathnayake, 1 run

9.2
1

Zahoor Khan to Chandimal, 1 run

9.1
1

Zahoor Khan to P Rathnayake, 1 run

8.6
1

Williams to P Rathnayake, 1 run

8.5
1

Williams to Chandimal, 1 run

8.4
6

Williams to Chandimal, 6 runs

8.4
1

Williams to Chandimal, wide

8.3
1

Williams to P Rathnayake, 1 run

8.2
4

Williams to P Rathnayake, 4 runs

8.1
.

Williams to P Rathnayake, 0 runs

7.6
6

Maneesha to Chandimal, 6 runs

7.5
.

Maneesha to Chandimal, 0 runs

7.4
1

Maneesha to P Rathnayake, 1 run

7.3
2

Maneesha to P Rathnayake, 2 runs

7.2
1

Maneesha to Chandimal, 1 run

7.1
1

Maneesha to P Rathnayake, 1 run

6.6
1

Al Hasan to P Rathnayake, 1 run

6.5
.

Al Hasan to P Rathnayake, 0 runs

6.4
4

Al Hasan to P Rathnayake, 4 runs

6.3
1

Al Hasan to Chandimal, 1 run

6.2
4

Al Hasan to Chandimal, 4 runs

6.1
1

Al Hasan to P Rathnayake, 1 run

5.6
1

Wellalage to P Rathnayake, 1 run

5.5
1

Wellalage to Chandimal, 1 run

5.4
1lb

P Rathnayake defends for a leg bye.

5.3
W

Wellalage to Hendricks, appeal, wicket (bowled - Hendricks)

5.2
1

Wellalage to Chandimal, 1 run

5.1
1

Wellalage to Hendricks, 1 run

4.6
1

Al Hasan to Hendricks, 1 run

4.5
1

Al Hasan to Chandimal, 1 run

4.4
1

Al Hasan to Hendricks, 1 run

4.3
1

Al Hasan to Chandimal, 1 run

4.2
.

Al Hasan to Chandimal, appeal

4.1
1

Al Hasan to Hendricks, 1 run

3.6
1

Williams to Hendricks, 1 run

3.5
W

Williams to Sahibzada Farhan, appeal, wicket (caught - Sahibzada Farhan)

3.4
1lb

Chandimal defends for a single leg bye.

3.3
1

Williams to Sahibzada Farhan, 1 run

3.2
4

Williams to Sahibzada Farhan, 4 runs

3.1
6

Williams to Sahibzada Farhan, 6 runs

3.1
1

Williams to Sahibzada Farhan, no ball

2.6
4

Madushanka to Chandimal, 4 runs

2.6
5

Madushanka to Chandimal, 5 wides

2.5
.

Hendricks defends. JAFFNA KINGS appeal, however Hendricks is given not out.

2.4
1

Sahibzada Farhan plays a defensive stroke for one run.

2.3
2

Madushanka to Sahibzada Farhan, 2 leg byes

2.2
.

Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs

2.1
.

Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs

1.6
1

Wellalage to Sahibzada Farhan, 1 run

1.5
4

Wellalage to Sahibzada Farhan, 4 runs

1.4
1

Wellalage to Hendricks, 1 run

1.3
1

Wellalage to Sahibzada Farhan, 1 run

1.2
.

Wellalage to Sahibzada Farhan, 0 runs

1.1
1

Wellalage to Hendricks, 1 run

0.6
4

Madushanka to Sahibzada Farhan, 4 runs

0.5
.

Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs

0.4
.

Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs

0.3
2

Madushanka to Sahibzada Farhan, 2 runs

0.2
.

Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs

0.1
.

Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs