Highlights Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026
Madushanka to Theekshana, 5 wides
Madushanka to Theekshana, 2 runs
Madushanka to Gulbadin Naib, appeal, wicket (caught - Gulbadin Naib)
Madushanka to Dananjaya, 1 run
Madushanka to Weerasinghe, appeal, wicket (caught - Weerasinghe)
Madushanka to Weerasinghe, 0 runs
Williams to Weerasinghe, 1 run
Williams to Weerasinghe, wide
Gulbadin Naib plays a defensive stroke for 1 run.
Williams to Weerasinghe, 1 run
Williams to Dinusha, wicket (caught - Dinusha)
Williams to Gulbadin Naib, 1 run
Williams to Gulbadin Naib, 2 runs
Williams to Gulbadin Naib, no ball + 4 runs
Wellalage to Gulbadin Naib, 1 run
Wellalage to Gulbadin Naib, 0 runs
Wellalage to Gulbadin Naib, 0 runs
Wellalage to Dinusha, 1 run
Wellalage to Gulbadin Naib, 1 run
Wellalage to Dinusha, 1 run
Zahoor Khan to Gulbadin Naib, 4 runs
Zahoor Khan to Dinusha, 1 run
No ball. Gulbadin Naib defends for a run.
Zahoor Khan to Gulbadin Naib, 2 runs
Zahoor Khan to Dinusha, 1 run
Zahoor Khan to Dinusha, 0 runs
Zahoor Khan to Gulbadin Naib, 1 run
Zahoor Khan to Gulbadin Naib, wide
Madushanka to Dinusha, 4 runs
appeal, wicket (caught - P Rathnayake)
Madushanka to P Rathnayake, 2 runs
Madushanka to Gulbadin Naib, 1 run
Madushanka to Gulbadin Naib, 0 runs
Madushanka to P Rathnayake, 1 run
Wellalage to P Rathnayake, 1 run
Wellalage to Gulbadin Naib, 1 run
Wellalage to Gulbadin Naib, review
Wellalage to Gulbadin Naib, 0 runs
Wellalage to Sikandar Raza, wicket (bowled - Sikandar Raza)
Wellalage to Sikandar Raza, 6 runs
Al Hasan to P Rathnayake, 2 runs
Al Hasan to P Rathnayake, 6 runs
Al Hasan to Sikandar Raza, 1 run
Al Hasan to P Rathnayake, 1 run
Al Hasan to P Rathnayake, 2 runs
Al Hasan to Sikandar Raza, 1 run
Zahoor Khan to Sikandar Raza, 1 run
Zahoor Khan to Sikandar Raza, 4 runs
Zahoor Khan to P Rathnayake, 1 run
Zahoor Khan to Sikandar Raza, 1 run
Zahoor Khan to Sikandar Raza, 0 runs
Zahoor Khan to Chandimal, appeal, wicket (caught - Chandimal)
Maneesha to P Rathnayake, 6 runs
Maneesha to Chandimal, 1 run
Maneesha to Chandimal, 6 runs
Maneesha to Chandimal, 6 runs
Maneesha to P Rathnayake, 1 run
Maneesha to P Rathnayake, 4 runs
Zahoor Khan to Chandimal, 0 runs
Zahoor Khan to P Rathnayake, 1 run
Zahoor Khan to Chandimal, 1 run
Zahoor Khan to P Rathnayake, 1 run
Zahoor Khan to Chandimal, 1 run
Zahoor Khan to P Rathnayake, 1 run
Williams to P Rathnayake, 1 run
Williams to Chandimal, 1 run
Williams to Chandimal, 6 runs
Williams to Chandimal, wide
Williams to P Rathnayake, 1 run
Williams to P Rathnayake, 4 runs
Williams to P Rathnayake, 0 runs
Maneesha to Chandimal, 6 runs
Maneesha to Chandimal, 0 runs
Maneesha to P Rathnayake, 1 run
Maneesha to P Rathnayake, 2 runs
Maneesha to Chandimal, 1 run
Maneesha to P Rathnayake, 1 run
Al Hasan to P Rathnayake, 1 run
Al Hasan to P Rathnayake, 0 runs
Al Hasan to P Rathnayake, 4 runs
Al Hasan to Chandimal, 1 run
Al Hasan to Chandimal, 4 runs
Al Hasan to P Rathnayake, 1 run
Wellalage to P Rathnayake, 1 run
Wellalage to Chandimal, 1 run
P Rathnayake defends for a leg bye.
Wellalage to Hendricks, appeal, wicket (bowled - Hendricks)
Wellalage to Chandimal, 1 run
Wellalage to Hendricks, 1 run
Al Hasan to Hendricks, 1 run
Al Hasan to Chandimal, 1 run
Al Hasan to Hendricks, 1 run
Al Hasan to Chandimal, 1 run
Al Hasan to Chandimal, appeal
Al Hasan to Hendricks, 1 run
Williams to Hendricks, 1 run
Williams to Sahibzada Farhan, appeal, wicket (caught - Sahibzada Farhan)
Chandimal defends for a single leg bye.
Williams to Sahibzada Farhan, 1 run
Williams to Sahibzada Farhan, 4 runs
Williams to Sahibzada Farhan, 6 runs
Williams to Sahibzada Farhan, no ball
Madushanka to Chandimal, 4 runs
Madushanka to Chandimal, 5 wides
Hendricks defends. JAFFNA KINGS appeal, however Hendricks is given not out.
Sahibzada Farhan plays a defensive stroke for one run.
Madushanka to Sahibzada Farhan, 2 leg byes
Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs
Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs
Wellalage to Sahibzada Farhan, 1 run
Wellalage to Sahibzada Farhan, 4 runs
Wellalage to Hendricks, 1 run
Wellalage to Sahibzada Farhan, 1 run
Wellalage to Sahibzada Farhan, 0 runs
Wellalage to Hendricks, 1 run
Madushanka to Sahibzada Farhan, 4 runs
Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs
Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs
Madushanka to Sahibzada Farhan, 2 runs
Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs
Madushanka to Sahibzada Farhan, 0 runs