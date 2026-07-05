Dambulla Sixers

Dambulla Sixers

Country:Sri Lanka
Country Code:LKA
Gender:Men

Players

2026 Players

Aththachchi Nuwan Pradeep Roshan Fernando

Sri Lanka

Ayana Siriwadhana

Sri lanka

Chamindu Wickramasinghe

Sri Lanka

Dilshan Madushanka

Sri Lanka

Downdegedara Asela Sampath Gunaratne

Sri Lanka

Gamage Sonal Dinusha

Sri Lanka

Haider Ali

Pakistan

Hazratullah Zazai

Afghanistan

Ibrahim Zadran

Afghanistan

Iftikhar Ahmed

Pakistan

Karim Janat

Afghanistan

Lahiru Dilshan Madushanka

Sri Lanka

Lahiru Udara Igalagamage

Sri Lanka

Mahamarakkala Kurukulasooriya Patabendige Akila Dananjaya Perera

Sri Lanka

Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi Silva

Sri Lanka

Mark Sinclair Chapman

New Zealand

Mashtayage Danushka Gunathilaka

Sri Lanka

Mathurage Don Kusal Janith Perera

Sri Lanka

Mithun Sandamal Sudirikku Jayawi

Sri Lanka

Mohammad Nabi Essa Khel

Afghanistan

Munasinghe Arachchige Dushan Ishara

Sri Lanka

Mustafizur Rahman

Bangladesh

Muthuthanthirige Nuwanidu Keshawa Fernando

Sri Lanka

Nuwan Thushara

Sri Lanka

Praveen Jayawickrama

Sri Lanka

Ranesh Silva

Sri Lanka

Reeza Raphael Hendricks

South Africa

Rusanda Sanjula Gamage

Sri Lanka

Santhush Nikhila Stephan Gunathilaka

Sri Lanka

Towhid Hridoy

Bangladesh

Statistics

Lanka Premier League 2024

Matches Played8
Won3
Drawn0
Lost5
No result0

Dambulla Sixers Team Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another teams

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North Zone