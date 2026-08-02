Squads Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mishara Kamil
batsman
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Fernando Avishka
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Rathnayake Paven
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Weerasinghe Gayana
all rounder
Dinusha Sonal
all rounder
Maneesha Praveen
no information yet
Dananjaya Akila
bowler
Khan Zahoor
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Madushanka Dilshan
bowler
Williams Lizaad
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Fernando Nuwanidu
batsman
Farhan Sahibzada
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Ackerman Marques
batsman
Asalanka Charith
batsman
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Chawla Piyush
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Hridoy Towhid
batsman
Jayathilake Sachitha
all rounder
Kugathas Mathulan
no information yet
Kumara Vishwa
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Madushka Nishan
wicket keeper
Mendis Ramesh
all rounder
Mathews Traveen
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Shiraz Mohamed
bowler
Wiese David
all rounder
Zadran Ibrahim
batsman