Squads Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026

T20

JAF
JAF
DAM
DAM

(20 ov.) 203/8

Playing

JAF
JAF
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Chandimal Dinesh

wicket keeper

Rathnayake Paven

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Dinusha Sonal

all rounder

Maneesha Praveen

no information yet

Bench

JAF
JAF
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Dickwella Niroshan

wicket keeper

Kugathas Mathulan

no information yet

Kumara Vishwa

all rounder

Madushka Nishan

wicket keeper

Mendis Ramesh

all rounder

Wiese David

all rounder