Results Score Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026

T20

JAF
JAF
DAM
DAM

(20 ov.) 203/8

Best Players

batterRB4s6sSR
Rathnayake Pavenall rounder472832167.86
Chandimal Dineshwicket keeper442424183.33
bowlerOMRWECOWDNB
Khan Zahoorbowler403919.7511
Madushanka Dilshanbowler403238100

Latest Highlights

18.6
5

Madushanka to Theekshana, 5 wides

18.5
2

Madushanka to Theekshana, 2 runs

18.4
W

Madushanka to Gulbadin Naib, appeal, wicket (caught - Gulbadin Naib)

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