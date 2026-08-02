Results Score Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Rathnayake Pavenall rounder
|47
|28
|3
|2
|167.86
|Chandimal Dineshwicket keeper
|44
|24
|2
|4
|183.33
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Khan Zahoorbowler
|4
|0
|39
|1
|9.75
|1
|1
|Madushanka Dilshanbowler
|4
|0
|32
|3
|8
|10
|0
Latest Highlights
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18.6
5
Madushanka to Theekshana, 5 wides
18.5
2
Madushanka to Theekshana, 2 runs
18.4
W
Madushanka to Gulbadin Naib, appeal, wicket (caught - Gulbadin Naib)