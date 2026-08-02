H2h Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026

T20

JAF
JAF
DAM
DAM

(20 ov.) 203/8

Jaffna Kings vs Dambulla Sixers

T20, T20 Lanka Premier League

DAMDambulla Sixers

JAFJaffna Kings

T20, T20 Lanka Premier League

JAFJaffna Kings

133

DAMDambulla Sixers

130