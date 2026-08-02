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Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
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H2h
H2h Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026
Aug 02, 2026
T20
02:00
PM
JAF
DAM
(20 ov.) 203/8
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
Jul 19, 2026
T20, T20 Lanka Premier League
Dambulla Sixers
Jaffna Kings
Jul 19, 2026
T20, T20 Lanka Premier League
Jaffna Kings
133
Dambulla Sixers
130