Highlights Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026

T20

JAF
JAF

242

GAL
GAL

228

19.6
2

Wellalage to Colombage, 2 runs

19.5
4

Wellalage to Colombage, 4 runs

19.4
4

Wellalage to Colombage, 4 runs

19.3
6

Wellalage to Colombage, 6 runs

19.2
6

Wellalage to Colombage, 6 runs

19.1
1

Wellalage to Kalupahana, 1 run

18.6
4

Williams to Colombage, 4 runs

18.5
1

Williams to Kalupahana, 1 run

18.4
1

Williams to Colombage, 1 run

18.3
1

Williams to Kalupahana, 1 run

18.2
4

Williams to Kalupahana, 4 runs

18.1
4

Williams to Kalupahana, 4 runs

17.6
.

Madushanka to Colombage, 0 runs

17.5
.

Madushanka to Colombage, 0 runs

17.4
W

Madushanka to Ratnayake, appeal, wicket (caught - Ratnayake)

17.3
1

Madushanka to Kalupahana, 1 run

17.2
.

Madushanka to Kalupahana, 0 runs

17.1
6

Madushanka to Kalupahana, 6 runs

16.6
4

Shiraz to Ratnayake, 4 runs

16.6
1

Shiraz to Ratnayake, wide

16.5
1

Shiraz to Kalupahana, 1 run

16.4
.

Shiraz to Kalupahana, 0 runs

16.3
.

Shiraz to Kalupahana, 0 runs

16.2
1

Shiraz to Ratnayake, 1 run

16.1
W

Shiraz to Mohammad Nawaz, appeal, wicket (caught - Mohammad Nawaz)

15.6
1

Williams to Mohammad Nawaz, 1 run

15.5
6

Williams to Mohammad Nawaz, 6 runs

15.4
1

Williams to Kalupahana, 1 run

15.3
.

Williams to Kalupahana, 0 runs

15.2
1

Williams to Mohammad Nawaz, 1 run

14.6
1

Shiraz to Kalupahana, 1 run

14.5
W

Shiraz to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)

14.5
1

Shiraz to Shanaka, wide

14.4
1

Shiraz to Mohammad Nawaz, leg bye

14.3
1

Shiraz to Shanaka, 1 run

14.2
.

Shiraz to Shanaka, 0 runs

14.1
1

Shiraz to Mohammad Nawaz, 1 run

13.6
1

Al Hasan to Mohammad Nawaz, 1 run

13.5
.

Al Hasan to Mohammad Nawaz, 0 runs

13.4
.

Al Hasan to Mohammad Nawaz, 0 runs

13.3
W

Al Hasan to Chamika Karunaratne, appeal, wicket (caught - Chamika Karunaratne)

13.2
1

Al Hasan to Shanaka, 1 run

13.1
6

Al Hasan to Shanaka, 6 runs

12.6
6

Mathew to Chamika Karunaratne, 6 runs

12.5
1

Mathew to Shanaka, 1 run

12.5
1

Mathew to Shanaka, wide

12.4
1

Mathew to Chamika Karunaratne, 1 run

12.3
1

Mathew to Shanaka, 1 run

12.2
4

Mathew to Shanaka, 4 runs

12.1
6

Mathew to Shanaka, 6 runs

11.6
.

Al Hasan to Chamika Karunaratne, 0 runs

11.5
4

Al Hasan to Chamika Karunaratne, 4 runs

11.4
1

Al Hasan to Shanaka, 1 run

11.3
1

Al Hasan to Chamika Karunaratne, 1 run

11.2
1

Al Hasan to Shanaka, 1 run

11.1
4

Al Hasan to Shanaka, 4 runs

10.6
4

Wellalage to Chamika Karunaratne, 4 runs

10.5
1

Wellalage to Shanaka, 1 run

10.4
.

Wellalage to Shanaka, 0 runs

10.3
6

Wellalage to Shanaka, 6 runs

10.2
.

Wellalage to Shanaka, 0 runs

9.6
1

Madushanka to Shanaka, 1 run

9.5
.

Madushanka to Shanaka, 0 runs

9.4
1

Madushanka to Chamika Karunaratne, 1 run

9.3
6

Madushanka to Chamika Karunaratne, 6 runs

9.2
6

Madushanka to Chamika Karunaratne, 6 runs

9.1
.

Madushanka to Chamika Karunaratne, 0 runs

8.6
W

Wellalage to Arachchige, appeal, wicket (caught - Arachchige)

8.5
4

Wellalage to Arachchige, 4 runs

8.4
.

Wellalage to Arachchige, 0 runs

8.3
1

Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run

8.2
1

Wellalage to Arachchige, 1 run

8.1
1

Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run

7.6
.

Williams to Arachchige, 0 runs

7.4
1

Williams to Chamika Karunaratne, 1 run

7.3
.

0 runs

7.2
1

Williams to Arachchige, 1 run

7.1
W

Williams to Harper, appeal, wicket (caught - Harper)

6.6
.

Wellalage to Chamika Karunaratne, 0 runs

6.5
1

Wellalage to Harper, 1 run

6.4
1

Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run

6.3
1

Wellalage to Harper, 1 run

6.2
.

Wellalage to Harper, 0 runs

6.1
1

Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run

5.6
1

Williams to Chamika Karunaratne, 1 run

5.5
.

Williams to Chamika Karunaratne, 0 runs

5.4
4

Williams to Chamika Karunaratne, 4 runs

5.3
W

Williams to Asalanka, appeal, wicket (bowled - Asalanka)

5.2
.

Williams to Asalanka, 0 runs

5.1
4

Williams to Asalanka, 4 runs

4.6
1

Mathew to Asalanka, bye

4.6
1

Mathew to Asalanka, wide

4.5
4

Mathew to Asalanka, 4 runs

4.4
1

Mathew to Harper, 1 run

4.3
.

Mathew to Harper, 0 runs

4.2
4

Mathew to Harper, 4 runs

4.1
1

Asalanka defends for one run.

3.6
4

Al Hasan to Harper, 4 runs

3.5
1

Al Hasan to Asalanka, 1 run

3.4
1

Al Hasan to Harper, 1 run

3.3
4

Al Hasan to Harper, 4 runs

3.2
1

Asalanka plays a defensive stroke for 1 run.

3.1
6

Al Hasan to Asalanka, 6 runs

2.6
.

Shiraz to Harper, 0 runs

2.5
4

Shiraz to Harper, 4 runs

2.4
6

Shiraz to Harper, 6 runs

2.3
.

Shiraz to Harper, 0 runs

2.2
.

Shiraz to Harper, 0 runs

2.1
6

Shiraz to Harper, 6 runs

1.6
.

Madushanka to Asalanka, 0 runs

1.5
6

Madushanka to Asalanka, 6 runs

1.4
1

Madushanka to Harper, 1 run

1.4
5

Madushanka to Harper, 5 wides

1.3
4

Madushanka to Harper, 4 runs

1.2
4

Madushanka to Harper, 4 runs

1.1
2

Madushanka to Harper, 2 runs

0.6
4

Shiraz to Asalanka, 4 runs

0.5
.

Shiraz to Asalanka, 0 runs

0.4
W

Shiraz to TF Rogers, appeal, wicket (caught - TF Rogers)

0.3
.

Shiraz to TF Rogers, 0 runs

0.2
.

Shiraz to TF Rogers, 0 runs

0.1
1

Shiraz to Harper, 1 run

19.6
4

Shanaka to Hridoy, 4 runs

19.5
4

Shanaka to Hridoy, 4 runs

19.1
6

Shanaka to Hridoy, 6 runs

18.6
1

Malinga to Hridoy, 1 run

18.5
1

Malinga to Mishara, 1 run

18.4
1

Malinga to Hridoy, 1 run

18.3
.

Malinga to Hridoy, 0 runs

18.2
6

Malinga to Hridoy, 6 runs

18.1
6

Malinga to Hridoy, 6 runs

18.1
1

Malinga to Hridoy, wide

17.6
4

Shanaka to Mishara, 4 runs

17.5
1

Shanaka to Hridoy, 1 run

17.5
1

Shanaka to Hridoy, wide

17.4
4

Shanaka to Hridoy, 4 runs

17.1
1

Shanaka to Hridoy, 1 run

16.6
1

Ratnayake to Hridoy, 1 run

16.5
6

Ratnayake to Hridoy, 6 runs

16.4
.

Ratnayake to Hridoy, 0 runs

16.3
2

Ratnayake to Hridoy, 2 runs

16.3
nb

No ball. Mishara defends for a run.

16.2
.

Ratnayake to Mishara, 0 runs

16.1
1lb

Ratnayake to Hridoy, leg bye, review

15.6
.

Malinga to Mishara, 0 runs

15.5
4

Malinga to Mishara, 4 runs

15.4
1

Malinga to Hridoy, 1 run

15.3
W

Malinga to Nafay, appeal, review (out), wicket (run out - Nafay)

15.2
1

Malinga to Mishara, 1 run

15.1
1

Malinga to Nafay, 1 run

14.6
.

Colombage to Mishara, 0 runs

14.5
4

Colombage to Mishara, 4 runs

14.4
4

Colombage to Mishara, 4 runs

14.3
4

Colombage to Mishara, 4 runs

14.3
1

Colombage to Mishara, wide

14.2
6

Colombage to Mishara, 6 runs

14.1
2

Colombage to Mishara, 2 runs

13.6
4

Javed to Nafay, 4 runs

13.5
1

Javed to Mishara, 1 run

13.4
6

Javed to Mishara, 6 runs

13.3
2

Javed to Mishara, 2 runs

13.2
6

Javed to Mishara, 6 runs

13.1
1

Javed to Nafay, 1 run

12.6
4

Asalanka to Mishara, 4 runs

12.5
1

Asalanka to Nafay, 1 run

12.4
1

Asalanka to Mishara, 1 run

12.3
.

0 runs

12.2
1

Asalanka to Nafay, 1 run

12.1
1

Asalanka to Mishara, 1 run

11.6
1

Mohammad Nawaz to Mishara, 1 run

11.5
.

Mohammad Nawaz to Mishara, 0 runs

11.4
6

Mohammad Nawaz to Mishara, 6 runs

11.3
6

Mohammad Nawaz to Mishara, 6 runs

11.2
4

Mohammad Nawaz to Mishara, 4 runs

11.1
1

Mohammad Nawaz to Nafay, 1 run

10.6
1

Ratnayake to Nafay, 1 run

10.6
1

Ratnayake to Nafay, wide

10.5
1

Ratnayake to Mishara, 1 run

10.4
.

Ratnayake to Mishara, 0 runs

10.3
4

Ratnayake to Mishara, 4 runs

10.2
1

Ratnayake to Nafay, 1 run

10.1
.

Ratnayake to Nafay, 0 runs

9.6
1

Colombage to Nafay, 1 run

9.5
6

Colombage to Nafay, 6 runs

9.4
2

Colombage to Nafay, 2 runs

9.3
1

Colombage to Mishara, 1 run

9.2
6

Colombage to Mishara, 6 runs

9.1
.

Colombage to Mishara, 0 runs

8.6
2

Malinga to Nafay, 2 runs

8.5
.

Malinga to Nafay, 0 runs

8.4
2

Malinga to Nafay, 2 runs

8.3
.

Malinga to Nafay, 0 runs

8.2
1

Malinga to Mishara, 1 run

8.1
2

Malinga to Mishara, 2 runs

7.6
4

Colombage to Nafay, 4 runs

7.6
1

Colombage to Nafay, no ball

7.5
1

Colombage to Mishara, 1 run

7.4
.

Colombage to Mishara, 0 runs

7.3
1

Colombage to Nafay, 1 run

7.2
1

Colombage to Mishara, 1 run

7.1
.

Colombage to Mishara, 0 runs

6.6
.

Malinga to Nafay, 0 runs

6.5
4

Malinga to Nafay, 4 runs

6.4
.

Malinga to Nafay, appeal

6.3
2

Malinga to Nafay, 2 runs

6.2
.

Malinga to Nafay, appeal

6.1
1

Malinga to Mishara, 1 run

5.6
6

Shanaka to Nafay, 6 runs

5.5
4

Shanaka to Nafay, 4 runs

5.4
.

Shanaka to Nafay, 0 runs

5.3
6

Shanaka to Nafay, 6 runs

5.2
2

Shanaka to Nafay, 2 runs

5.1
.

Shanaka to Nafay, 0 runs

4.6
4

Javed to Mishara, 4 runs

4.5
1

Nafay defends for a single run.

4.4
W

Javed to Avishka Fernando, appeal, wicket (caught - Avishka Fernando)

4.3
4

Javed to Avishka Fernando, 4 runs

4.2
1

Javed to Mishara, 1 run

4.1
4

Javed to Mishara, 4 runs

3.6
.

Shanaka to Avishka Fernando, 0 runs

3.5
.

Shanaka to Avishka Fernando, 0 runs

3.4
1

Shanaka to Mishara, 1 run

3.3
.

Shanaka to Mishara, 0 runs

3.2
1

Shanaka to Avishka Fernando, 1 run

3.1
.

Shanaka to Avishka Fernando, 0 runs

2.6
.

Ratnayake to Mishara, 0 runs

2.5
.

Ratnayake to Mishara, 0 runs

2.4
1

Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run

2.1
6

Ratnayake to Mishara, 6 runs

1.5
6

Javed to Avishka Fernando, 6 runs

1.4
1

Javed to Mishara, 1 run

1.3
.

Javed to Mishara, 0 runs

1.2
1

Javed to Avishka Fernando, 1 run

1.1
.

Javed to Avishka Fernando, 0 runs

0.6
.

Ratnayake to Mishara, 0 runs

0.5
1

Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run

0.4
1

Ratnayake to Mishara, 1 run

0.3
1

Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run

0.2
1

Mishara defends for a single run.

0.1
.

0 runs