Highlights Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026
Wellalage to Colombage, 2 runs
Wellalage to Colombage, 4 runs
Wellalage to Colombage, 4 runs
Wellalage to Colombage, 6 runs
Wellalage to Colombage, 6 runs
Wellalage to Kalupahana, 1 run
Williams to Colombage, 4 runs
Williams to Kalupahana, 1 run
Williams to Colombage, 1 run
Williams to Kalupahana, 1 run
Williams to Kalupahana, 4 runs
Williams to Kalupahana, 4 runs
Madushanka to Colombage, 0 runs
Madushanka to Colombage, 0 runs
Madushanka to Ratnayake, appeal, wicket (caught - Ratnayake)
Madushanka to Kalupahana, 1 run
Madushanka to Kalupahana, 0 runs
Madushanka to Kalupahana, 6 runs
Shiraz to Ratnayake, 4 runs
Shiraz to Ratnayake, wide
Shiraz to Kalupahana, 1 run
Shiraz to Kalupahana, 0 runs
Shiraz to Kalupahana, 0 runs
Shiraz to Ratnayake, 1 run
Shiraz to Mohammad Nawaz, appeal, wicket (caught - Mohammad Nawaz)
Williams to Mohammad Nawaz, 1 run
Williams to Mohammad Nawaz, 6 runs
Williams to Kalupahana, 1 run
Williams to Kalupahana, 0 runs
Williams to Mohammad Nawaz, 1 run
Shiraz to Kalupahana, 1 run
Shiraz to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)
Shiraz to Shanaka, wide
Shiraz to Mohammad Nawaz, leg bye
Shiraz to Shanaka, 1 run
Shiraz to Shanaka, 0 runs
Shiraz to Mohammad Nawaz, 1 run
Al Hasan to Mohammad Nawaz, 1 run
Al Hasan to Mohammad Nawaz, 0 runs
Al Hasan to Mohammad Nawaz, 0 runs
Al Hasan to Chamika Karunaratne, appeal, wicket (caught - Chamika Karunaratne)
Al Hasan to Shanaka, 1 run
Al Hasan to Shanaka, 6 runs
Mathew to Chamika Karunaratne, 6 runs
Mathew to Shanaka, 1 run
Mathew to Shanaka, wide
Mathew to Chamika Karunaratne, 1 run
Mathew to Shanaka, 1 run
Mathew to Shanaka, 4 runs
Mathew to Shanaka, 6 runs
Al Hasan to Chamika Karunaratne, 0 runs
Al Hasan to Chamika Karunaratne, 4 runs
Al Hasan to Shanaka, 1 run
Al Hasan to Chamika Karunaratne, 1 run
Al Hasan to Shanaka, 1 run
Al Hasan to Shanaka, 4 runs
Wellalage to Chamika Karunaratne, 4 runs
Wellalage to Shanaka, 1 run
Wellalage to Shanaka, 0 runs
Wellalage to Shanaka, 6 runs
Wellalage to Shanaka, 0 runs
Madushanka to Shanaka, 1 run
Madushanka to Shanaka, 0 runs
Madushanka to Chamika Karunaratne, 1 run
Madushanka to Chamika Karunaratne, 6 runs
Madushanka to Chamika Karunaratne, 6 runs
Madushanka to Chamika Karunaratne, 0 runs
Wellalage to Arachchige, appeal, wicket (caught - Arachchige)
Wellalage to Arachchige, 4 runs
Wellalage to Arachchige, 0 runs
Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run
Wellalage to Arachchige, 1 run
Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run
Williams to Arachchige, 0 runs
Williams to Chamika Karunaratne, 1 run
0 runs
Williams to Arachchige, 1 run
Williams to Harper, appeal, wicket (caught - Harper)
Wellalage to Chamika Karunaratne, 0 runs
Wellalage to Harper, 1 run
Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run
Wellalage to Harper, 1 run
Wellalage to Harper, 0 runs
Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run
Williams to Chamika Karunaratne, 1 run
Williams to Chamika Karunaratne, 0 runs
Williams to Chamika Karunaratne, 4 runs
Williams to Asalanka, appeal, wicket (bowled - Asalanka)
Williams to Asalanka, 0 runs
Williams to Asalanka, 4 runs
Mathew to Asalanka, bye
Mathew to Asalanka, wide
Mathew to Asalanka, 4 runs
Mathew to Harper, 1 run
Mathew to Harper, 0 runs
Mathew to Harper, 4 runs
Asalanka defends for one run.
Al Hasan to Harper, 4 runs
Al Hasan to Asalanka, 1 run
Al Hasan to Harper, 1 run
Al Hasan to Harper, 4 runs
Asalanka plays a defensive stroke for 1 run.
Al Hasan to Asalanka, 6 runs
Shiraz to Harper, 0 runs
Shiraz to Harper, 4 runs
Shiraz to Harper, 6 runs
Shiraz to Harper, 0 runs
Shiraz to Harper, 0 runs
Shiraz to Harper, 6 runs
Madushanka to Asalanka, 0 runs
Madushanka to Asalanka, 6 runs
Madushanka to Harper, 1 run
Madushanka to Harper, 5 wides
Madushanka to Harper, 4 runs
Madushanka to Harper, 4 runs
Madushanka to Harper, 2 runs
Shiraz to Asalanka, 4 runs
Shiraz to Asalanka, 0 runs
Shiraz to TF Rogers, appeal, wicket (caught - TF Rogers)
Shiraz to TF Rogers, 0 runs
Shiraz to TF Rogers, 0 runs
Shiraz to Harper, 1 run
Shanaka to Hridoy, 4 runs
Shanaka to Hridoy, 4 runs
Shanaka to Hridoy, 6 runs
Malinga to Hridoy, 1 run
Malinga to Mishara, 1 run
Malinga to Hridoy, 1 run
Malinga to Hridoy, 0 runs
Malinga to Hridoy, 6 runs
Malinga to Hridoy, 6 runs
Malinga to Hridoy, wide
Shanaka to Mishara, 4 runs
Shanaka to Hridoy, 1 run
Shanaka to Hridoy, wide
Shanaka to Hridoy, 4 runs
Shanaka to Hridoy, 1 run
Ratnayake to Hridoy, 1 run
Ratnayake to Hridoy, 6 runs
Ratnayake to Hridoy, 0 runs
Ratnayake to Hridoy, 2 runs
No ball. Mishara defends for a run.
Ratnayake to Mishara, 0 runs
Ratnayake to Hridoy, leg bye, review
Malinga to Mishara, 0 runs
Malinga to Mishara, 4 runs
Malinga to Hridoy, 1 run
Malinga to Nafay, appeal, review (out), wicket (run out - Nafay)
Malinga to Mishara, 1 run
Malinga to Nafay, 1 run
Colombage to Mishara, 0 runs
Colombage to Mishara, 4 runs
Colombage to Mishara, 4 runs
Colombage to Mishara, 4 runs
Colombage to Mishara, wide
Colombage to Mishara, 6 runs
Colombage to Mishara, 2 runs
Javed to Nafay, 4 runs
Javed to Mishara, 1 run
Javed to Mishara, 6 runs
Javed to Mishara, 2 runs
Javed to Mishara, 6 runs
Javed to Nafay, 1 run
Asalanka to Mishara, 4 runs
Asalanka to Nafay, 1 run
Asalanka to Mishara, 1 run
0 runs
Asalanka to Nafay, 1 run
Asalanka to Mishara, 1 run
Mohammad Nawaz to Mishara, 1 run
Mohammad Nawaz to Mishara, 0 runs
Mohammad Nawaz to Mishara, 6 runs
Mohammad Nawaz to Mishara, 6 runs
Mohammad Nawaz to Mishara, 4 runs
Mohammad Nawaz to Nafay, 1 run
Ratnayake to Nafay, 1 run
Ratnayake to Nafay, wide
Ratnayake to Mishara, 1 run
Ratnayake to Mishara, 0 runs
Ratnayake to Mishara, 4 runs
Ratnayake to Nafay, 1 run
Ratnayake to Nafay, 0 runs
Colombage to Nafay, 1 run
Colombage to Nafay, 6 runs
Colombage to Nafay, 2 runs
Colombage to Mishara, 1 run
Colombage to Mishara, 6 runs
Colombage to Mishara, 0 runs
Malinga to Nafay, 2 runs
Malinga to Nafay, 0 runs
Malinga to Nafay, 2 runs
Malinga to Nafay, 0 runs
Malinga to Mishara, 1 run
Malinga to Mishara, 2 runs
Colombage to Nafay, 4 runs
Colombage to Nafay, no ball
Colombage to Mishara, 1 run
Colombage to Mishara, 0 runs
Colombage to Nafay, 1 run
Colombage to Mishara, 1 run
Colombage to Mishara, 0 runs
Malinga to Nafay, 0 runs
Malinga to Nafay, 4 runs
Malinga to Nafay, appeal
Malinga to Nafay, 2 runs
Malinga to Nafay, appeal
Malinga to Mishara, 1 run
Shanaka to Nafay, 6 runs
Shanaka to Nafay, 4 runs
Shanaka to Nafay, 0 runs
Shanaka to Nafay, 6 runs
Shanaka to Nafay, 2 runs
Shanaka to Nafay, 0 runs
Javed to Mishara, 4 runs
Nafay defends for a single run.
Javed to Avishka Fernando, appeal, wicket (caught - Avishka Fernando)
Javed to Avishka Fernando, 4 runs
Javed to Mishara, 1 run
Javed to Mishara, 4 runs
Shanaka to Avishka Fernando, 0 runs
Shanaka to Avishka Fernando, 0 runs
Shanaka to Mishara, 1 run
Shanaka to Mishara, 0 runs
Shanaka to Avishka Fernando, 1 run
Shanaka to Avishka Fernando, 0 runs
Ratnayake to Mishara, 0 runs
Ratnayake to Mishara, 0 runs
Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run
Ratnayake to Mishara, 6 runs
Javed to Avishka Fernando, 6 runs
Javed to Mishara, 1 run
Javed to Mishara, 0 runs
Javed to Avishka Fernando, 1 run
Javed to Avishka Fernando, 0 runs
Ratnayake to Mishara, 0 runs
Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run
Ratnayake to Mishara, 1 run
Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run
Mishara defends for a single run.
0 runs