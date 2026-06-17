Squads Chambal Ghariyals vs Bundelkhand Bulls T20 Madhya Pradesh League 17.06.2026

T20

CHA
CHA

218

BUN
BUN

179

Playing

CHA
CHA
BUN
BUN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CHA
CHA
BUN
BUN
First TeamSecond Team
Singh Sandeep

no information yet