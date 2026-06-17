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Chambal Ghariyals vs Bundelkhand Bulls
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Squads
Squads Chambal Ghariyals vs Bundelkhand Bulls T20 Madhya Pradesh League 17.06.2026
Jun 17, 2026
T20
02:00
PM
CHA
218
BUN
179
Results
Match Details
Squads
H2H
Playing
CHA
BUN
First Team
Second Team
no information yet
Bench
CHA
BUN
First Team
Second Team
Singh Sandeep
no information yet