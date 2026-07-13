Highlights Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 13.07.2026
van Schalkwyk to Savage, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 4 runs
Powell to Ranjane, 1 run
Powell to Ranjane, 6 runs
Powell to Ranjane, 2 runs
Powell to Savage, 1 run
Powell to Ranjane, 1 run
Powell to Savage, 1 run
van Schalkwyk to Savage, 1 run
van Schalkwyk to Savage, 0 runs
van Schalkwyk to Ferreira, appeal, wicket (caught - Ferreira)
van Schalkwyk to Ferreira, 4 runs
van Schalkwyk to Ferreira, 2 runs
van Schalkwyk to Ferreira, wide
van Schalkwyk to Ferreira, 6 runs
Narine to Ranjane, 0 runs
Narine to Ferreira, 1 run
Narine to Ferreira, 0 runs
Narine to Ferreira, 0 runs
Narine to Ferreira, 0 runs
Narine to Ferreira, 0 runs
van Schalkwyk to Ferreira, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Ferreira, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Ferreira, 1 run
van Schalkwyk to Ferreira, 2 runs
Powell to Ferreira, 1 run
Powell to Forrester, appeal, wicket (caught - Forrester)
Powell to Ranjane, 1 run
Powell to Forrester, 1 run
Badar to Forrester, 1 run
Badar to Forrester, 6 runs
Badar to Ranjane, 1 run
Badar to Forrester, 1 run
Badar to Forrester, 6 runs
Badar to Ranjane, 1 run
Powell to Forrester, 0 runs
Powell to Forrester, 0 runs
Powell to Ranjane, 1 run
Powell to Forrester, 1 run
Powell to Ranjane, 1 run
Powell to Ranjane, 4 runs
Russell to Forrester, 4 runs
Russell to Forrester, 4 runs
Russell to du Plessis, appeal, wicket (caught - du Plessis)
Russell to du Plessis, 6 runs
Russell to du Plessis, 6 runs
Russell to du Plessis, 0 runs
Holder to Ranjane, 0 runs
Holder to Ranjane, 2 runs
Holder to Ranjane, 2 runs
appeal, wicket (caught - Rossouw)
Holder to Rossouw, wide
Holder to Rossouw, 0 runs
Holder to Rossouw, 6 runs
And another! No ball. Rossouw defends for 4 runs.
Russell to du Plessis, 0 runs
Russell to du Plessis, 4 runs
Rossouw plays a defensive stroke for a single leg bye.
Russell to du Plessis, 1 run
Russell to du Plessis, 2 runs
Ali-Khan to Rossouw, 1 run
Narine to du Plessis, 0 runs
Narine to du Plessis, 0 runs
Narine to du Plessis, 0 runs
Narine to Rossouw, 1 run
Narine to Rossouw, 4 runs
Narine to Rossouw, 0 runs
Holder to Rossouw, 1 run
Holder to du Plessis, 1 run
Holder to Rossouw, 1 run
Holder to Rossouw, 4 runs
Holder to du Plessis, 1 run
Holder to du Plessis, 2 runs
Narine to Rossouw, 2 runs
Narine to Mukkamalla, appeal, wicket (bowled - Mukkamalla)
Narine to Mukkamalla, 4 runs
Narine to Mukkamalla, 0 runs
Narine to Mukkamalla, 0 runs
Narine to Mukkamalla, 0 runs