Highlights Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 13.07.2026

Live
T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

(13 ov.) 131/5

LOS
LOS
13.5
1

van Schalkwyk to Savage, 1 run

13.4
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

13.3
.

van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs

13.2
.

van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs

13.1
4

van Schalkwyk to Ranjane, 4 runs

12.6
1

Powell to Ranjane, 1 run

12.5
6

Powell to Ranjane, 6 runs

12.4
2

Powell to Ranjane, 2 runs

12.3
1

Powell to Savage, 1 run

12.2
1

Powell to Ranjane, 1 run

12.1
1

Powell to Savage, 1 run

11.6
1

van Schalkwyk to Savage, 1 run

11.5
.

van Schalkwyk to Savage, 0 runs

11.4
W

van Schalkwyk to Ferreira, appeal, wicket (caught - Ferreira)

11.3
4

van Schalkwyk to Ferreira, 4 runs

11.2
2

van Schalkwyk to Ferreira, 2 runs

11.2
1

van Schalkwyk to Ferreira, wide

11.1
6

van Schalkwyk to Ferreira, 6 runs

10.6
.

Narine to Ranjane, 0 runs

10.5
1

Narine to Ferreira, 1 run

10.4
.

Narine to Ferreira, 0 runs

10.3
.

Narine to Ferreira, 0 runs

10.2
.

Narine to Ferreira, 0 runs

10.1
.

Narine to Ferreira, 0 runs

9.6
1

van Schalkwyk to Ferreira, 1 run

9.5
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

9.4
1

van Schalkwyk to Ferreira, 1 run

9.3
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

9.2
1

van Schalkwyk to Ferreira, 1 run

9.1
2

van Schalkwyk to Ferreira, 2 runs

8.6
1

Powell to Ferreira, 1 run

8.3
W

Powell to Forrester, appeal, wicket (caught - Forrester)

8.2
1

Powell to Ranjane, 1 run

8.1
1

Powell to Forrester, 1 run

7.6
1

Badar to Forrester, 1 run

7.5
6

Badar to Forrester, 6 runs

7.4
1

Badar to Ranjane, 1 run

7.3
1

Badar to Forrester, 1 run

7.2
6

Badar to Forrester, 6 runs

7.1
1

Badar to Ranjane, 1 run

6.6
.

Powell to Forrester, 0 runs

6.5
.

Powell to Forrester, 0 runs

6.4
1

Powell to Ranjane, 1 run

6.3
1

Powell to Forrester, 1 run

6.2
1

Powell to Ranjane, 1 run

6.1
4

Powell to Ranjane, 4 runs

5.6
4

Russell to Forrester, 4 runs

5.5
4

Russell to Forrester, 4 runs

5.4
W

Russell to du Plessis, appeal, wicket (caught - du Plessis)

5.3
6

Russell to du Plessis, 6 runs

5.2
6

Russell to du Plessis, 6 runs

5.1
.

Russell to du Plessis, 0 runs

4.6
.

Holder to Ranjane, 0 runs

4.5
2

Holder to Ranjane, 2 runs

4.4
2

Holder to Ranjane, 2 runs

4.3
W

appeal, wicket (caught - Rossouw)

4.3
1

Holder to Rossouw, wide

4.2
.

Holder to Rossouw, 0 runs

4.1
6

Holder to Rossouw, 6 runs

4.1
nb

And another! No ball. Rossouw defends for 4 runs.

3.6
.

Russell to du Plessis, 0 runs

3.5
4

Russell to du Plessis, 4 runs

3.4
1lb

Rossouw plays a defensive stroke for a single leg bye.

3.3
1

Russell to du Plessis, 1 run

3.2
2

Russell to du Plessis, 2 runs

3.1
1

Ali-Khan to Rossouw, 1 run

2.6
.

Narine to du Plessis, 0 runs

2.5
.

Narine to du Plessis, 0 runs

2.4
.

Narine to du Plessis, 0 runs

2.3
1

Narine to Rossouw, 1 run

2.2
4

Narine to Rossouw, 4 runs

2.1
.

Narine to Rossouw, 0 runs

1.6
1

Holder to Rossouw, 1 run

1.5
1

Holder to du Plessis, 1 run

1.4
1

Holder to Rossouw, 1 run

1.3
4

Holder to Rossouw, 4 runs

1.2
1

Holder to du Plessis, 1 run

1.1
2

Holder to du Plessis, 2 runs

0.6
2

Narine to Rossouw, 2 runs

0.5
W

Narine to Mukkamalla, appeal, wicket (bowled - Mukkamalla)

0.4
4

Narine to Mukkamalla, 4 runs

0.3
.

Narine to Mukkamalla, 0 runs

0.2
.

Narine to Mukkamalla, 0 runs

0.1
.

Narine to Mukkamalla, 0 runs