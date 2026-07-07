Squads Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 13.07.2026

T20

Grand Prairie, TX

TEX
TEX
LOS
LOS

Playing

TEX
TEX
LOS
LOS
First TeamSecond Team
Allen Fabian

all rounder

Badar Saif

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Kumar Milind

all rounder

Hales Alex

batsman

Mohsin Mohammad

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Patel Smit

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Russell Andre

all rounder

Savage Calvin

all rounder

Tromp Joshua

no information yet

Bench

TEX
TEX
LOS
LOS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet