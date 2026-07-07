Squads Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 13.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Burger Nandre
bowler
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
De Silva Amshi
bowler
Allen Fabian
all rounder
Du Plessis Faf
batsman
Badar Saif
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Chand Unmukt
batsman
Hosein Akeal
bowler
Fletcher Andre
wicket keeper
Kumar Milind
all rounder
Gattepalli Karthik
batsman
Lamba Abhimanyu
bowler
Hales Alex
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Hamilton Jahmar
batsman
Milne Adam
bowler
Kumar Nitish
batsman
Mohsin Mohammad
no information yet
Munro Colin
batsman
Mukkamalla Saiteja
batsman
Narine Sunil
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Patel Smit
wicket keeper
Ramsaran Kristopher
bowler
Ranjane Shubham
all rounder
Roux Carmi le
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Russell Andre
all rounder
Savage Calvin
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Tromp Joshua
no information yet
Tromp Matthew
bowler
Viljoen Hardus
bowler
Match has not started yet