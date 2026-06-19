AirHogs Stadium Grand Prairie USA

AirHogs Stadium
Country:USA
Country Code:USA
City:Grand Prairie
Capacity:6000
Map Coordinates:32.768402, -96.985744

AirHogs Stadium Schedule

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

105

NEW

NEW

104

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS