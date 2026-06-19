Major League Cricket
Texas Super Kings vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
221
SEA
220
Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
152
SAN
153
Texas Super Kings vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
158
NEW
162
San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
139
TEX
161
San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
192
SEA
191
San Francisco Unicorns vs Washington Freedom
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
193
WAS
190
San Francisco Unicorns vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
105
NEW
104
San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
LOS
Texas Super Kings vs Washington Freedom
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
WAS
Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
LOS