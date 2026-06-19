Texas Super Kings

Texas Super Kings

Gender:Men

Players

2026 Players

Abhimanyu Randhirsingh Lamba

India

Adam Fraser Milne

New Zealand

Adam Khan

Akeal Jerome Hosein

Trinidad and Tobago

Amshi de Silva

Amshi De Silva

Sri lanka

Calvin Peter Savage

South Africa

Daryl Joseph Mitchell

New Zealand

Devon Philip Conway

New Zealand

Dian Forrester

South Africa

Donavon Ferreira

South Africa

Francois du Plessis

South Africa

Hardus Viljoen

South Africa

Joshua Tromp

United states

Keshav Athmanand Maharaj

South Africa

Marcus Peter Stoinis

Australia

Milind Kumar

India

Mitchell Ross Marsh

Australia

Mohammad Mohsin

Pakistan

Nandre Burger

South Africa

Noor Ahmad Lakanwal

Afghanistan

Pieter Willem Adriaan Mulder

South Africa

Rilee Roscoe Rossouw

South Africa

Saiteja Mukkamalla

USA

Shubham Subhash Ranjane

India

Smit Kamleshbhai Patel

India

Stephen Wiig

USA

Zia-ul-Haq

Pakistan

Statistics

Major League Cricket 2026

Matches Played4
Won2
Drawn0
Lost2
No result0

Texas Super Kings Team Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

121

TEX

TEX

(5 ov.) 33/2

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

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Thailand

Thailand

Washington Freedom

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San Francisco Unicorns

San Francisco Unicorns

Mi New York

Mi New York

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