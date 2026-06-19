Los Angeles Knight Riders

Los Angeles Knight Riders

Gender:Men

Players

2026 Players

Adithya Ganesh

India

Alexander Daniel Hales

England

Andre David Stephon Fletcher

Grenada

Andre Dwayne Russell

Jamaica

Anrich Nortje

South Africa

Carmi le Roux

South Africa

Colin Munro

New Zealand

Corne Adrian Dry

South Africa

Dominic Drakes

Barbados

Fabian Anthony Allen

Jamaica

Jahmar Neville Hamilton

Anguilla

Jason Omar Holder

Barbados

Karthik Sagar Gattepalli

Kristopher Ramsaran

Lloyd Pope

Australia

Matthew Tromp

South Africa

Muhammad Ahsan Ali Khan

Pakistan

Nitish Roenick Kumar

Canada

Rovman Powell

Jamaica

Saif Badar

Pakistan

Shadley Van Schalkwyk

South Africa

Sherfane Rutherford

Guyana

Sunil Philip Narine

Trinidad and Tobago

Tanveer Sangha

Australia

Unmukt Bharat Thakur Chand

India

Statistics

Major League Cricket 2026

Matches Played2
Won2
Drawn0
Lost0
No result0

Los Angeles Knight Riders Team Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Los Angeles Knight Riders News

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Get to know Los Angeles Knight Riders, find out everything first about the players of this cricket team, how they prepare for the upcoming matches, what motivates them to go out on the field every time and win their opponents.

Big Update as Cricket Venue Locked In for 2028 Olympics

Big Update as Cricket Venue Locked In for 2028 Olympics

Cricket will be making its return to the Olympics, as fans wait for the venue to be decided. With the Olympics taking place in Los Angeles, the venue for the same is likely confirmed. It is being reported that the matches will be played at the home-ground of Los Angeles Knight Riders.

Los Angeles Knight Riders06:14 PM, 10 September, 2025

MLC 2026 | Fourth season of USA’s premier franchise league to be held in June-July next year

Los Angeles Knight Riders06:42 PM, 07 July, 2025

WATCH, MLC । Karthik Gattepalli makes stunning debut with two wickets in first over

Los Angeles Knight Riders05:56 PM, 07 July, 2025

LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

Los Angeles Knight Riders11:00 PM, 06 July, 2025

AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

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