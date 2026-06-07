H2h Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws T20 Mumbai Premier League 07.06.2026

T20

Wankhede Stadium

ARC
ARC

164

AAK
AAK

171

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

T20, Mumbai Premier League

ARCArcs Andheri

AAKAakash Tigers Mws