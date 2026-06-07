Squads Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws T20 Mumbai Premier League 07.06.2026

T20

Wankhede Stadium

ARC
ARC

164

AAK
AAK

171

Playing

ARC
ARC
AAK
AAK

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ARC
ARC
AAK
AAK

no information yet

First TeamSecond Team