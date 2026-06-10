H2h Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals T20 Mumbai Premier League 10.06.2026

T20

Wankhede Stadium

ARC
ARC

168

MSC
MSC

170

Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals

T20, Mumbai Premier League

MSCMsc Maratha Royals

ARCArcs Andheri