H2h Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals T20 Mumbai Premier League 13.06.2026

T20

Wankhede Stadium

ARC
ARC

146

MSC
MSC

154

Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals

T20, Mumbai Premier League

ARCArcs Andheri

168

MSCMsc Maratha Royals

170

T20, Mumbai Premier League

MSCMsc Maratha Royals

ARCArcs Andheri