Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Cricket
>
Results
>
T20
>
Mumbai Premier League
>
Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters
>
Squads
Squads Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters T20 Mumbai Premier League 08.06.2026
Jun 08, 2026
T20
Wankhede Stadium
01:30
PM
ARC
148
NAM
144
Results
Match Details
Squads
Points Table
Playing
ARC
NAM
First Team
Second Team
no information yet
Bench
ARC
NAM
First Team
Second Team
no information yet