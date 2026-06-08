Squads Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters T20 Mumbai Premier League 08.06.2026

T20

Wankhede Stadium

ARC
ARC

148

NAM
NAM

144

Playing

ARC
ARC
NAM
NAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ARC
ARC
NAM
NAM

no information yet

First TeamSecond Team