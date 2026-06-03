Squads North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters T20 Mumbai Premier League 03.06.2026

T20

Wankhede Stadium

NOR
NOR

228

NAM
NAM

228

Playing

NOR
NOR
NAM
NAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

NOR
NOR
NAM
NAM

no information yet

First TeamSecond Team