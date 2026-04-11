Match details Belapur Blasters vs Koparkairne Titans T20 Navi Mumbai Premier League 11.04.2026

T20

BEL
BEL

164

KOP
KOP

165

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, April 11, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Belapur Blasters Squad

Players
BenchBende Soham, Bhoi Ganesh, Dombe Yuviraj, Jadhav Rahul, Patel Indal, Shekhar Shashank, Shinde Yogesh, Singh Japjeet

Koparkairne Titans Squad

Players
BenchNarang Rishi

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet