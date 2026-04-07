Match details Kalyan Tuskers vs Mira Bhayandar Lions T20 Navi Mumbai Premier League 07.04.2026

T20

KAL
KAL

202

MIR
MIR

205

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, April 07, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kalyan Tuskers Squad

Players
BenchBhoir Rushikesh, Gupta Deepu, Patil Aadarsh, Patil Chinmay

Mira Bhayandar Lions Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet