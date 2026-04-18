H2h Koparkairne Titans vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 18.04.2026

T20

KOP
KOP

152

KAL
KAL

154

Koparkairne Titans vs Kalyan Tuskers

T20, Navi Mumbai Premier League

KALKalyan Tuskers

141

KOPKoparkairne Titans

136

T20, Navi Mumbai Premier League

KOPKoparkairne Titans

KALKalyan Tuskers