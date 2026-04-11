Match details Mira Bhayandar Lions vs Sanpada Scorpions T20 Navi Mumbai Premier League 11.04.2026

T20

MIR
MIR

232

SAN
SAN

168

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, April 11, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mira Bhayandar Lions Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Sanpada Scorpions Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet