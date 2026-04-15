Match details Mira Bhayandar Lions vs Thane Tigers T20 Navi Mumbai Premier League 15.04.2026

T20

MIR
MIR

156

THA
THA

157

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, April 15, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mira Bhayandar Lions Squad

Players
Bench

Thane Tigers Squad

Players
BenchBarai Akhilesh, Gothi Dhruv, Gupta Shivam, Kahar Sunny, Kanojiya Piyush, Puranik Aryan, Thakkar Aryaman

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet