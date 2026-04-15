Squads Mira Bhayandar Lions vs Thane Tigers T20 Navi Mumbai Premier League 15.04.2026

T20

MIR
MIR

156

THA
THA

157

Playing

MIR
MIR
THA
THA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MIR
MIR
THA
THA

no information yet

First TeamSecond Team