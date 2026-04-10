Squads Vashi Warriors vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 10.04.2026

T20

VAS
VAS

82

KAL
KAL

86

Playing

VAS
VAS
KAL
KAL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

VAS
VAS
KAL
KAL

no information yet

First TeamSecond Team