Match details Vashi Warriors vs Thane Tigers T20 Navi Mumbai Premier League 12.04.2026

T20

VAS
VAS

143

THA
THA

144

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, April 12, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Vashi Warriors Squad

Players
Bench

Thane Tigers Squad

Players
BenchBarai Akhilesh, Gothi Dhruv, Gupta Shivam, Kahar Sunny, Kanojiya Piyush, Puranik Aryan, Thakkar Aryaman

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet