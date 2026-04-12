Match details Vashi Warriors vs Thane Tigers T20 Navi Mumbai Premier League 12.04.2026
Match Info
|Match:
|Navi Mumbai Premier League 2026
|Date:
|Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, April 12, 2026 04:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Vashi Warriors Squad
|Players
|Bench
Thane Tigers Squad
|Players
|Bench
|Barai Akhilesh, Gothi Dhruv, Gupta Shivam, Kahar Sunny, Kanojiya Piyush, Puranik Aryan, Thakkar Aryaman
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet