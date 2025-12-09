H2h Sudurpaschim Royals vs Biratnagar Kings T20 Nepal Premier League 31.10.2026

T20

SUD
SUD
BIR
BIR
Sudurpaschim Royals vs Biratnagar Kings

T20, Nepal Premier League

SUDSudurpaschim Royals

155

BIRBiratnagar Kings

78

T20, Nepal Premier League

SUDSudurpaschim Royals

147

BIRBiratnagar Kings

150