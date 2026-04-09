H2h Karachi Kings vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 09.04.2026

T20

KKI
KKI

87

PZA
PZA

246

Karachi Kings vs Peshawar Zalmi

T20, Pakistan Super League

PZAPeshawar Zalmi

214

KKIKarachi Kings

237

T20, Pakistan Super League

KKIKarachi Kings

148

PZAPeshawar Zalmi

147