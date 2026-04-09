Squads Karachi Kings vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 09.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Muhammad Waseem
batsman
Haris Mohammad
wicket keeper
Warner David
batsman
Azam Babar
batsman
Salman Agha
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Khan Azam
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Shah Khushdil
all rounder
Yousaf Farhan
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
Samad Abdul
batsman
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Ahmed Iftikhar
all rounder
Baig Saad
batsman
Jamal Aamir
all rounder
Hamza Mohammad
no information yet
Islam Shoriful
bowler
Zampa Adam
bowler
Rana Nahid
bowler
Hamza Mir
bowler
Muqeem Sufiyan
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Ali Kashif
bowler
Aziz Shahid
all rounder
Baig Mirza Tahir
batsman
Charles Johnson
batsman
Dahani Shahnawaz
no information yet
Hendricks Reeza
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Ihsanullah
bowler
Mills Tymal
bowler
Ilyas Aqib
batsman
Muqeem Sufiyan
bowler
Rizwanullah -
no information yet
Raza Ali
no information yet
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Shahzad Khurram
bowler