Squads Karachi Kings vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 09.04.2026

T20

KKI
KKI

87

PZA
PZA

246

Playing

KKI
KKI
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Haris Mohammad

wicket keeper

Azam Babar

batsman

Salman Agha

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Khan Azam

wicket keeper

Shah Khushdil

all rounder

Yousaf Farhan

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Ahmed Iftikhar

all rounder

Baig Saad

batsman

Jamal Aamir

all rounder

Hamza Mohammad

no information yet

Hamza Mir

bowler

Muqeem Sufiyan

no information yet

Bench

KKI
KKI
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Aziz Shahid

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Ilyas Aqib

batsman

Rizwanullah -

no information yet

Raza Ali

no information yet