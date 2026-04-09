Match details Karachi Kings vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 09.04.2026

T20

KKI
KKI

87

PZA
PZA

246

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Karachi Kings won the toss and opt to bat
Time:Thursday, April 09, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Karachi Kings Squad

PlayersMuhammad Waseem, Warner David, Salman Agha, Khan Azam, Shah Khushdil, Ali Moeen, Afridi Muhammad Abbas, Baig Saad, Hamza Mohammad, Zampa Adam, Hamza Mir
BenchAli Hasan, Aziz Shahid, Charles Johnson, Hendricks Reeza, Ihsanullah, Ilyas Aqib, Rizwanullah -, Tanvir Khuzaima Bin

Peshawar Zalmi Squad

PlayersHaris Mohammad, Azam Babar, Mendis Kusal, Bracewell Michael, Yousaf Farhan, Samad Abdul, Ahmed Iftikhar, Jamal Aamir, Islam Shoriful, Rana Nahid, Muqeem Sufiyan
BenchAli Kashif, Baig Mirza Tahir, Dahani Shahnawaz, Hardie Aaron, Mills Tymal, Muqeem Sufiyan, Raza Ali, Shahzad Khurram, Subhan Abdul, Usman Khalid, Vince James

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet