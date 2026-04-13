H2h Peshawar Zalmi vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 13.04.2026

T20

PZA
PZA

196

MUS
MUS

172

Peshawar Zalmi vs Multan Sultans

T20, Pakistan Super League

MUSMultan Sultans

108

PZAPeshawar Zalmi

110

T20, Pakistan Super League

PZAPeshawar Zalmi

227

MUSMultan Sultans

107