Squads Peshawar Zalmi vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 13.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Haris Mohammad
wicket keeper
Farhan Sahibzada
batsman
Azam Babar
batsman
Smith Steve
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Turner Ashton
batsman
Yousaf Farhan
wicket keeper
Masood Shan
batsman
Ahmed Iftikhar
all rounder
Philippe Josh
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Samad Abdul
batsman
Minhas Arafat
all rounder
Jamal Aamir
all rounder
Siddle Peter
bowler
Muqeem Sufiyan
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Islam Shoriful
bowler
Ismail Muhammad
no information yet
Rana Nahid
bowler
Akram Faisal
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Kashif
bowler
Daniyal Ahmad
bowler
Baig Mirza Tahir
batsman
Gul Shehzad
no information yet
Dahani Shahnawaz
no information yet
Habib Khan Atizaz
no information yet
Hardie Aaron
all rounder
Imran Mohammad
bowler
Mills Tymal
bowler
Iqbal Arshad
bowler
Muqeem Sufiyan
no information yet
Ismail Mohammad
no information yet
Raza Ali
no information yet
Masood Saad
all rounder
Shahzad Khurram
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Subhan Abdul
no information yet
Muhammed Shahzad
bowler
Usman Khalid
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Vince James
batsman
Qamar Momin
bowler