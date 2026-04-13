Squads Peshawar Zalmi vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 13.04.2026

T20

PZA
PZA

196

MUS
MUS

172

Playing

PZA
PZA
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Haris Mohammad

wicket keeper

Azam Babar

batsman

Mendis Kusal

wicket keeper

Yousaf Farhan

wicket keeper

Ahmed Iftikhar

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Nawaz Mohammad

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Jamal Aamir

all rounder

Ismail Muhammad

no information yet

Bench

PZA
PZA
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Gul Shehzad

no information yet

Dahani Shahnawaz

no information yet

Habib Khan Atizaz

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Muqeem Sufiyan

no information yet

Ismail Mohammad

no information yet

Raza Ali

no information yet

Masood Saad

all rounder

Subhan Abdul

no information yet

Potgieter Delano

all rounder