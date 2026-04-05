H2h Quetta Gladiators vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 05.04.2026

T20

QGL
QGL

166

MUS
MUS

167

Quetta Gladiators vs Multan Sultans

T20, Pakistan Super League

QGLQuetta Gladiators

MUSMultan Sultans

T20, Pakistan Super League

MUSMultan Sultans

QGLQuetta Gladiators

T20, Pakistan Super League

QGLQuetta Gladiators

90

MUSMultan Sultans

89