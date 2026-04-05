Squads Quetta Gladiators vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 05.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Shakeel Saud
batsman
Farhan Sahibzada
batsman
Hussain Shamyl
batsman
Smith Steve
batsman
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Turner Ashton
batsman
Nawaz Hasan
no information yet
Masood Shan
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Jacobs Bevon
no information yet
Nawaz Mohammad
all rounder
Curran Tom
all rounder
Siddle Peter
bowler
Daniyal Ahmad
bowler
Muhammad Waseem
batsman
Joseph Alzarri
bowler
Ismail Mohammad
no information yet
Ahmed Abrar
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Tariq Usman
no information yet
Khan Saqib
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Akram Faisal
bowler
Gul Shehzad
no information yet
Akram Wasim
all rounder
Habib Khan Atizaz
no information yet
Hampton Brett
all rounder
Imran Mohammad
bowler
Harper Sam
wicket keeper
Iqbal Arshad
bowler
Johnson Spencer
bowler
Masood Saad
all rounder
Khan Bismillah
wicket keeper
Mirza Mohammad Salman
bowler
Khan Jahandad
no information yet
Muhammed Shahzad
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Potgieter Delano
all rounder
Minhas Arafat
all rounder
Qamar Momin
bowler
Zaib Khan
no information yet
Shamsi Tabraiz
bowler