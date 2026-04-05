Squads Quetta Gladiators vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 05.04.2026

T20

QGL
QGL

166

MUS
MUS

167

Playing

QGL
QGL
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Nawaz Hasan

no information yet

Philippe Josh

wicket keeper

Jacobs Bevon

no information yet

Nawaz Mohammad

all rounder

Curran Tom

all rounder

Ismail Mohammad

no information yet

Tariq Usman

no information yet

Khan Saqib

no information yet

Bench

QGL
QGL
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Gul Shehzad

no information yet

Akram Wasim

all rounder

Habib Khan Atizaz

no information yet

Hampton Brett

all rounder

Harper Sam

wicket keeper

Masood Saad

all rounder

Khan Bismillah

wicket keeper

Khan Jahandad

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Zaib Khan

no information yet