Highlights Typhoons vs Dragons T20 Super 20 Series, Women 24.05.2026

T20

TYP
TYP

119

DRA
DRA

120

14.3
2

Maguire to McBride, 2 wides

14.2
W

Maguire to Harrison, appeal, wicket (caught - Harrison)

14.2
1

Maguire to Harrison, wide

14.1
4

Maguire to Harrison, 4 runs

13.6
W

McGee to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)

13.5
1

McGee to Harrison, 1 run

13.4
2

McGee to Harrison, 2 runs

13.3
1

McGee to Kelly, 1 run

13.2
.

McGee to Kelly, 0 runs

13.1
.

McGee to Kelly, 0 runs

12.6
.

Maguire to Harrison, 0 runs

12.5
.

Maguire to Harrison, 0 runs

12.4
.

Maguire to Harrison, 0 runs

12.3
4

Maguire to Harrison, 4 runs

12.3
2

Maguire to Kelly, 2 wides

12.2
1

Maguire to Harrison, 1 run

12.1
.

Maguire to Harrison, 0 runs

11.6
1

McGee to Harrison, 1 run

11.5
.

McGee to Harrison, 0 runs

11.4
1

McGee to Kelly, 1 run

11.3
.

McGee to Kelly, 0 runs

11.2
1

McGee to Harrison, 1 run

11.1
.

McGee to Harrison, 0 runs

10.6
W

Maguire to Forbes, appeal, wicket (caught - Forbes)

10.5
1

Maguire to Harrison, 1 run

10.4
1

Maguire to Forbes, 1 run

10.3
.

Maguire to Forbes, 0 runs

10.2
1

Maguire to Harrison, 1 run

10.1
1

Maguire to Forbes, 1 run

9.6
W

McGee to Paul, wicket (lbw - Paul)

9.5
.

McGee to Paul, 0 runs

9.4
.

McGee to Paul, 0 runs

9.3
4

McGee to Paul, 4 runs

9.2
1

McGee to Forbes, 1 run

9.1
.

McGee to Forbes, 0 runs

8.6
4

Maguire to Paul, 4 runs

8.5
1

Maguire to Forbes, 1 run

8.4
2

Maguire to Forbes, 2 runs

8.3
1

Maguire to Paul, 1 run

8.2
1

Maguire to Forbes, 1 run

8.1
W

Maguire to Prendergast, appeal, wicket (caught - Prendergast)

7.6
2

Bhoja to Paul, 2 runs

7.5
.

Bhoja to Paul, 0 runs

7.4
.

Bhoja to Paul, 0 runs

7.3
W

Bhoja to Reid, appeal, wicket (caught - Reid)

7.2
4

Bhoja to Reid, 4 runs

7.2
1

Bhoja to Reid, wide

7.1
.

Bhoja to Reid, 0 runs

6.6
1

A Tector to Reid, 1 run

6.5
2

A Tector to Reid, 2 runs

6.4
1

A Tector to Prendergast, 1 run

6.3
4

A Tector to Prendergast, 4 runs

6.2
.

A Tector to Prendergast, 0 runs

6.1
4

A Tector to Prendergast, 4 runs

6.1
1

A Tector to Prendergast, wide

5.6
.

Bhoja to Reid, 0 runs

5.5
1

Bhoja to Prendergast, 1 run

5.4
.

Bhoja to Prendergast, 0 runs

5.3
.

Bhoja to Prendergast, 0 runs

5.2
.

Bhoja to Prendergast, 0 runs

5.2
1

Bhoja to Prendergast, wide

5.1
.

Bhoja to Prendergast, 0 runs

4.6
.

A Tector to Reid, 0 runs

4.5
W

A Tector to Reid, appeal, wicket (run out - Dalzell)

4.4
4

A Tector to Reid, 4 runs

4.3
.

A Tector to Reid, 0 runs

4.2
.

A Tector to Reid, 0 runs

4.2
1

A Tector to Reid, wide

4.1
1

A Tector to Dalzell, 1 run

3.6
.

Dalwood to Reid, 0 runs

3.5
.

Dalwood to Reid, 0 runs

3.4
1

Dalwood to Dalzell, 1 run

3.3
.

Dalwood to Dalzell, 0 runs

3.2
4

Dalwood to Dalzell, 4 runs

3.1
1

Dalwood to Reid, 1 run

3.1
5

Dalwood to Reid, 5 wides

2.6
2

McCartney to Dalzell, 2 runs

2.5
.

McCartney to Dalzell, 0 runs

2.5
5

McCartney to Dalzell, 5 wides

2.4
4

McCartney to Dalzell, 4 runs

2.3
.

McCartney to Dalzell, 0 runs

2.2
6

McCartney to Dalzell, 6 runs

2.1
4

McCartney to Dalzell, 4 runs

1.6
4

Dalwood to Reid, 4 runs

1.5
.

Dalwood to Reid, 0 runs

1.4
.

Dalwood to Reid, 0 runs

1.3
2

Dalwood to Reid, 2 leg byes

1.2
2

Dalwood to Reid, 2 runs

1.2
3

Dalwood to Reid, 3 wides

1.1
1

Dalwood to Dalzell, 1 run

1.1
1

Dalwood to Dalzell, wide

0.6
.

McCartney to Reid, 0 runs

0.5
4

McCartney to Reid, 4 runs

0.4
.

McCartney to Reid, 0 runs

0.3
.

McCartney to Reid, 0 runs

0.2
.

McCartney to Reid, 0 runs

0.1
4

McCartney to Reid, 4 runs

19.6
1

Kelly to McCartney, 1 run

19.5
.

Kelly to McCartney, 0 runs

19.4
1

Kelly to Dalwood, 1 run

19.3
4

Kelly to Dalwood, 4 runs

19.2
2

Kelly to Dalwood, 2 runs

19.1
4

Kelly to Dalwood, 4 runs

18.6
1

Jenny Jackson to Dalwood, 1 run

18.6
1

Jenny Jackson to Dalwood, wide

18.5
.

Jenny Jackson to Dalwood, 0 runs

18.4
.

Jenny Jackson to Dalwood, 0 runs

18.3
.

Jenny Jackson to Dalwood, 0 runs

18.2
1

Jenny Jackson to McCartney, 1 run

18.2
1

Jenny Jackson to McCartney, wide

18.1
.

Jenny Jackson to McCartney, 0 runs

17.6
.

Kelly to Dalwood, 0 runs

17.5
1

Kelly to McCartney, 1 run

17.4
.

Kelly to McCartney, 0 runs

17.3
1

Kelly to Dalwood, 1 run

17.2
.

Kelly to Dalwood, 0 runs

17.1
W

Kelly to Maguire, appeal, wicket (caught - Maguire)

16.6
1

McBride to Maguire, 1 run

16.5
1

McBride to McCartney, 1 run

16.4
W

McBride to McGee, appeal, wicket (bowled - McGee)

16.3
1

McBride to Maguire, 1 run

16.2
.

McBride to Maguire, 0 runs

16.1
1

McBride to McGee, 1 run

15.6
2

Sargent to Maguire, 2 runs

15.5
1

Sargent to McGee, 1 run

15.4
1

Sargent to Maguire, 1 run

15.3
1

Sargent to McGee, 1 run

15.2
1

Sargent to Maguire, 1 run

15.1
.

Sargent to Maguire, 0 runs

14.6
.

Murray to McGee, 0 runs

14.5
.

Murray to McGee, 0 runs

14.4
.

Murray to McGee, 0 runs

14.3
.

Murray to McGee, 0 runs

14.2
.

Murray to McGee, 0 runs

14.1
.

Murray to McGee, 0 runs

14.1
nb

Murray to Maguire, no ball + 1 run

13.6
4

Sargent to McGee, 4 runs

13.5
.

Sargent to McGee, 0 runs

13.4
1

Sargent to Maguire, 1 run

13.3
4

Sargent to Maguire, 4 runs

13.2
.

Sargent to Maguire, 0 runs

13.1
4

Sargent to Maguire, 4 runs

12.6
.

Murray to McGee, 0 runs

12.5
1

Murray to Maguire, 1 run

12.4
.

Murray to Maguire, 0 runs

12.3
4

Murray to Maguire, 4 runs

12.2
1

Murray to McGee, 1 run

12.1
.

Murray to McGee, 0 runs

11.6
1

Jenny Jackson to McGee, 1 run

11.6
1

Jenny Jackson to McGee, wide

11.5
.

Jenny Jackson to McGee, 0 runs

11.5
1

Jenny Jackson to McGee, wide

11.4
1

Jenny Jackson to Maguire, 1 run

11.3
1

Jenny Jackson to McGee, 1 run

11.2
1

Jenny Jackson to Maguire, 1 run

11.1
.

Jenny Jackson to Maguire, 0 runs

10.6
1

Murray to Maguire, 1 run

10.5
2

Murray to Maguire, 2 runs

10.4
.

Murray to Maguire, 0 runs

10.3
1

Murray to McGee, 1 run

10.2
1

Murray to Maguire, 1 run

10.1
1

Murray to McGee, 1 run

9.6
1

McBride to McGee, 1 run

9.5
.

McBride to McGee, 0 runs

9.4
1

McBride to Maguire, 1 run

9.3
1

McBride to McGee, 1 run

9.2
2

McBride to McGee, 2 runs

9.1
4

McBride to McGee, 4 runs

8.6
2

Murray to Maguire, 2 runs

8.5
W

Murray to Lowe, wicket (lbw - Lowe)

8.4
1

Murray to McGee, 1 run

8.3
1

Murray to Lowe, 1 run

8.2
.

Murray to Lowe, 0 runs

8.2
1

Murray to Lowe, wide

8.1
.

Murray to Lowe, 0 runs

7.6
.

McBride to McGee, 0 runs

7.5
.

McBride to McGee, 0 runs

7.4
.

McBride to McGee, 0 runs

7.3
.

McBride to McGee, 0 runs

7.3
1

McBride to McGee, no ball

7.2
W

McBride to Loughran, wicket (lbw - Loughran)

7.1
1

McBride to Lowe, 1 run

6.6
.

Kelly to Loughran, 0 runs

6.5
.

Kelly to Loughran, 0 runs

6.4
.

Kelly to Loughran, 0 runs

6.3
W

Kelly to Coulter-Reilly, appeal, wicket (caught - Coulter-Reilly)

6.3
1

Kelly to Coulter-Reilly, wide

6.2
1

Kelly to Lowe, 1 run

6.1
.

Kelly to Lowe, 0 runs

5.6
4

McBride to Coulter-Reilly, 4 runs

5.5
W

McBride to Coulter-Reilly, appeal, wicket (run out - L Maritz)

5.4
1

McBride to L Maritz, 1 run

5.3
.

McBride to L Maritz, 0 runs

5.2
.

McBride to L Maritz, 0 runs

5.1
1

McBride to Coulter-Reilly, 1 run

4.3
.

Kelly to L Maritz, 0 runs

4.3
.

Kelly to L Maritz, 0 runs

4.2
.

Kelly to L Maritz, 0 runs

4.2
.

Kelly to L Maritz, 0 runs

4.1
.

Kelly to L Maritz, 0 runs

4.1
4

Kelly to L Maritz, 4 runs

3.5
1

Jenny Jackson to L Maritz, 1 run

3.5
1

Jenny Jackson to L Maritz, wide

3.4
1

Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 1 run

3.3
.

Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 0 runs

3.2
.

Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 0 runs

3.1
4

Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 4 runs

3.1
W

Jenny Jackson to A Tector, appeal, wicket (bowled - A Tector)

2.6
4

Sargent to L Maritz, 4 runs

2.5
4

Sargent to L Maritz, 4 runs

2.4
2

Sargent to L Maritz, 2 runs

2.3
.

Sargent to L Maritz, 0 runs

2.2
1

Sargent to A Tector, 1 run

2.1
.

Sargent to A Tector, 0 runs

1.6
4

Jenny Jackson to L Maritz, 4 runs

1.5
1

Jenny Jackson to A Tector, 1 run

1.5
1

Jenny Jackson to A Tector, wide

1.5
1

Jenny Jackson to A Tector, wide

1.4
.

Jenny Jackson to A Tector, 0 runs

1.3
.

Jenny Jackson to A Tector, 0 runs

1.3
W

Jenny Jackson to L Maritz, wide, appeal, wicket (run out - Little)

1.2
.

Jenny Jackson to L Maritz, 0 runs

1.1
.

Jenny Jackson to L Maritz, 0 runs

0.6
1

Sargent to L Maritz, 1 run

0.5
.

Sargent to L Maritz, 0 runs

0.4
.

Sargent to L Maritz, 0 runs

0.3
2

Sargent to L Maritz, 2 runs

0.2
.

Sargent to L Maritz, 0 runs

0.1
1

Sargent to Little, 1 run