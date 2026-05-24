Highlights Typhoons vs Dragons T20 Super 20 Series, Women 24.05.2026
Maguire to McBride, 2 wides
Maguire to Harrison, appeal, wicket (caught - Harrison)
Maguire to Harrison, wide
Maguire to Harrison, 4 runs
McGee to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)
McGee to Harrison, 1 run
McGee to Harrison, 2 runs
McGee to Kelly, 1 run
McGee to Kelly, 0 runs
McGee to Kelly, 0 runs
Maguire to Harrison, 0 runs
Maguire to Harrison, 0 runs
Maguire to Harrison, 0 runs
Maguire to Harrison, 4 runs
Maguire to Kelly, 2 wides
Maguire to Harrison, 1 run
Maguire to Harrison, 0 runs
McGee to Harrison, 1 run
McGee to Harrison, 0 runs
McGee to Kelly, 1 run
McGee to Kelly, 0 runs
McGee to Harrison, 1 run
McGee to Harrison, 0 runs
Maguire to Forbes, appeal, wicket (caught - Forbes)
Maguire to Harrison, 1 run
Maguire to Forbes, 1 run
Maguire to Forbes, 0 runs
Maguire to Harrison, 1 run
Maguire to Forbes, 1 run
McGee to Paul, wicket (lbw - Paul)
McGee to Paul, 0 runs
McGee to Paul, 0 runs
McGee to Paul, 4 runs
McGee to Forbes, 1 run
McGee to Forbes, 0 runs
Maguire to Paul, 4 runs
Maguire to Forbes, 1 run
Maguire to Forbes, 2 runs
Maguire to Paul, 1 run
Maguire to Forbes, 1 run
Maguire to Prendergast, appeal, wicket (caught - Prendergast)
Bhoja to Paul, 2 runs
Bhoja to Paul, 0 runs
Bhoja to Paul, 0 runs
Bhoja to Reid, appeal, wicket (caught - Reid)
Bhoja to Reid, 4 runs
Bhoja to Reid, wide
Bhoja to Reid, 0 runs
A Tector to Reid, 1 run
A Tector to Reid, 2 runs
A Tector to Prendergast, 1 run
A Tector to Prendergast, 4 runs
A Tector to Prendergast, 0 runs
A Tector to Prendergast, 4 runs
A Tector to Prendergast, wide
Bhoja to Reid, 0 runs
Bhoja to Prendergast, 1 run
Bhoja to Prendergast, 0 runs
Bhoja to Prendergast, 0 runs
Bhoja to Prendergast, 0 runs
Bhoja to Prendergast, wide
Bhoja to Prendergast, 0 runs
A Tector to Reid, 0 runs
A Tector to Reid, appeal, wicket (run out - Dalzell)
A Tector to Reid, 4 runs
A Tector to Reid, 0 runs
A Tector to Reid, 0 runs
A Tector to Reid, wide
A Tector to Dalzell, 1 run
Dalwood to Reid, 0 runs
Dalwood to Reid, 0 runs
Dalwood to Dalzell, 1 run
Dalwood to Dalzell, 0 runs
Dalwood to Dalzell, 4 runs
Dalwood to Reid, 1 run
Dalwood to Reid, 5 wides
McCartney to Dalzell, 2 runs
McCartney to Dalzell, 0 runs
McCartney to Dalzell, 5 wides
McCartney to Dalzell, 4 runs
McCartney to Dalzell, 0 runs
McCartney to Dalzell, 6 runs
McCartney to Dalzell, 4 runs
Dalwood to Reid, 4 runs
Dalwood to Reid, 0 runs
Dalwood to Reid, 0 runs
Dalwood to Reid, 2 leg byes
Dalwood to Reid, 2 runs
Dalwood to Reid, 3 wides
Dalwood to Dalzell, 1 run
Dalwood to Dalzell, wide
McCartney to Reid, 0 runs
McCartney to Reid, 4 runs
McCartney to Reid, 0 runs
McCartney to Reid, 0 runs
McCartney to Reid, 0 runs
McCartney to Reid, 4 runs
Kelly to McCartney, 1 run
Kelly to McCartney, 0 runs
Kelly to Dalwood, 1 run
Kelly to Dalwood, 4 runs
Kelly to Dalwood, 2 runs
Kelly to Dalwood, 4 runs
Jenny Jackson to Dalwood, 1 run
Jenny Jackson to Dalwood, wide
Jenny Jackson to Dalwood, 0 runs
Jenny Jackson to Dalwood, 0 runs
Jenny Jackson to Dalwood, 0 runs
Jenny Jackson to McCartney, 1 run
Jenny Jackson to McCartney, wide
Jenny Jackson to McCartney, 0 runs
Kelly to Dalwood, 0 runs
Kelly to McCartney, 1 run
Kelly to McCartney, 0 runs
Kelly to Dalwood, 1 run
Kelly to Dalwood, 0 runs
Kelly to Maguire, appeal, wicket (caught - Maguire)
McBride to Maguire, 1 run
McBride to McCartney, 1 run
McBride to McGee, appeal, wicket (bowled - McGee)
McBride to Maguire, 1 run
McBride to Maguire, 0 runs
McBride to McGee, 1 run
Sargent to Maguire, 2 runs
Sargent to McGee, 1 run
Sargent to Maguire, 1 run
Sargent to McGee, 1 run
Sargent to Maguire, 1 run
Sargent to Maguire, 0 runs
Murray to McGee, 0 runs
Murray to McGee, 0 runs
Murray to McGee, 0 runs
Murray to McGee, 0 runs
Murray to McGee, 0 runs
Murray to McGee, 0 runs
Murray to Maguire, no ball + 1 run
Sargent to McGee, 4 runs
Sargent to McGee, 0 runs
Sargent to Maguire, 1 run
Sargent to Maguire, 4 runs
Sargent to Maguire, 0 runs
Sargent to Maguire, 4 runs
Murray to McGee, 0 runs
Murray to Maguire, 1 run
Murray to Maguire, 0 runs
Murray to Maguire, 4 runs
Murray to McGee, 1 run
Murray to McGee, 0 runs
Jenny Jackson to McGee, 1 run
Jenny Jackson to McGee, wide
Jenny Jackson to McGee, 0 runs
Jenny Jackson to McGee, wide
Jenny Jackson to Maguire, 1 run
Jenny Jackson to McGee, 1 run
Jenny Jackson to Maguire, 1 run
Jenny Jackson to Maguire, 0 runs
Murray to Maguire, 1 run
Murray to Maguire, 2 runs
Murray to Maguire, 0 runs
Murray to McGee, 1 run
Murray to Maguire, 1 run
Murray to McGee, 1 run
McBride to McGee, 1 run
McBride to McGee, 0 runs
McBride to Maguire, 1 run
McBride to McGee, 1 run
McBride to McGee, 2 runs
McBride to McGee, 4 runs
Murray to Maguire, 2 runs
Murray to Lowe, wicket (lbw - Lowe)
Murray to McGee, 1 run
Murray to Lowe, 1 run
Murray to Lowe, 0 runs
Murray to Lowe, wide
Murray to Lowe, 0 runs
McBride to McGee, 0 runs
McBride to McGee, 0 runs
McBride to McGee, 0 runs
McBride to McGee, 0 runs
McBride to McGee, no ball
McBride to Loughran, wicket (lbw - Loughran)
McBride to Lowe, 1 run
Kelly to Loughran, 0 runs
Kelly to Loughran, 0 runs
Kelly to Loughran, 0 runs
Kelly to Coulter-Reilly, appeal, wicket (caught - Coulter-Reilly)
Kelly to Coulter-Reilly, wide
Kelly to Lowe, 1 run
Kelly to Lowe, 0 runs
McBride to Coulter-Reilly, 4 runs
McBride to Coulter-Reilly, appeal, wicket (run out - L Maritz)
McBride to L Maritz, 1 run
McBride to L Maritz, 0 runs
McBride to L Maritz, 0 runs
McBride to Coulter-Reilly, 1 run
Kelly to L Maritz, 0 runs
Kelly to L Maritz, 0 runs
Kelly to L Maritz, 0 runs
Kelly to L Maritz, 0 runs
Kelly to L Maritz, 0 runs
Kelly to L Maritz, 4 runs
Jenny Jackson to L Maritz, 1 run
Jenny Jackson to L Maritz, wide
Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 1 run
Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 0 runs
Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 0 runs
Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 4 runs
Jenny Jackson to A Tector, appeal, wicket (bowled - A Tector)
Sargent to L Maritz, 4 runs
Sargent to L Maritz, 4 runs
Sargent to L Maritz, 2 runs
Sargent to L Maritz, 0 runs
Sargent to A Tector, 1 run
Sargent to A Tector, 0 runs
Jenny Jackson to L Maritz, 4 runs
Jenny Jackson to A Tector, 1 run
Jenny Jackson to A Tector, wide
Jenny Jackson to A Tector, wide
Jenny Jackson to A Tector, 0 runs
Jenny Jackson to A Tector, 0 runs
Jenny Jackson to L Maritz, wide, appeal, wicket (run out - Little)
Jenny Jackson to L Maritz, 0 runs
Jenny Jackson to L Maritz, 0 runs
Sargent to L Maritz, 1 run
Sargent to L Maritz, 0 runs
Sargent to L Maritz, 0 runs
Sargent to L Maritz, 2 runs
Sargent to L Maritz, 0 runs
Sargent to Little, 1 run