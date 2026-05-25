Highlights Typhoons vs Dragons T20 Super 20 Series, Women 25.05.2026

T20

TYP
TYP

153

DRA
DRA

161

19.6
1

Prendergast to A Tector, 1 run

19.5
4

Prendergast to A Tector, 4 runs

19.4
1

Prendergast to Lawlor, 1 run

19.3
1

Prendergast to A Tector, 1 run

19.2
1

Prendergast to Lawlor, 1 run

19.1
W

Prendergast to McGee, appeal, wicket (caught - McGee)

18.6
4

Dalzell to A Tector, 4 runs

18.5
4

Dalzell to A Tector, 4 runs

18.4
.

Dalzell to A Tector, 0 runs

18.3
1

Dalzell to McGee, 1 run

18.2
1

Dalzell to A Tector, 1 run

18.1
4

Dalzell to A Tector, 4 runs

17.6
1

Prendergast to A Tector, 1 run

17.5
4

Prendergast to A Tector, 4 runs

17.5
1

Prendergast to A Tector, wide

17.4
1

Prendergast to McGee, 1 run

17.3
1

Prendergast to A Tector, 1 run

17.2
1

Prendergast to McGee, 1 run

17.1
1

Prendergast to A Tector, 1 run

16.6
.

Dalzell to McGee, 0 runs

16.5
.

Dalzell to McGee, 0 runs

16.4
.

Dalzell to McGee, 0 runs

16.3
1

Dalzell to A Tector, 1 run

16.2
4

Dalzell to A Tector, 4 runs

16.1
1

Dalzell to McGee, 1 run

16.1
1

Dalzell to McGee, wide

15.6
1

McBride to McGee, 1 run

15.5
1

McBride to A Tector, 1 run

15.4
2

McBride to A Tector, 2 runs

15.3
4

McBride to A Tector, 4 runs

15.2
1

McBride to McGee, 1 run

15.2
1

McBride to McGee, no ball

15.1
.

McBride to McGee, 0 runs

14.6
.

Jenny Jackson to A Tector, 0 runs

14.5
.

Jenny Jackson to A Tector, 0 runs

14.4
1

Jenny Jackson to McGee, 1 run

14.4
1

Jenny Jackson to McGee, wide

14.3
W

Jenny Jackson to Coulter-Reilly, appeal, wicket (caught - Coulter-Reilly)

14.2
4

Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 4 runs

14.1
1

Jenny Jackson to A Tector, 1 run

14.1
1

Jenny Jackson to A Tector, wide

13.6
2

McBride to Coulter-Reilly, 2 runs

13.5
1

McBride to A Tector, 1 run

13.4
.

McBride to A Tector, 0 runs

13.3
1

McBride to Coulter-Reilly, 1 run

13.2
W

McBride to Dempsey, appeal, wicket (caught - Dempsey)

13.1
1

McBride to A Tector, 1 run

12.6
4

Murray to Dempsey, 4 runs

12.5
1

Murray to A Tector, 1 run

12.4
1

Murray to Dempsey, 1 run

12.3
1

Murray to A Tector, 1 run

12.2
W

Murray to Canning, appeal, wicket (stumped - Canning)

12.1
1

Murray to Dempsey, 1 run

11.6
1

Jenny Jackson to Dempsey, 1 run

11.5
4

Jenny Jackson to Dempsey, 4 runs

11.4
4

Jenny Jackson to Dempsey, 4 runs

11.3
2

Jenny Jackson to Dempsey, 2 runs

11.2
1

Jenny Jackson to Canning, 1 run

11.1
.

Jenny Jackson to Canning, 0 runs

10.6
.

Murray to Dempsey, 0 runs

10.6
1

Murray to Dempsey, wide

10.5
.

Murray to Dempsey, 0 runs

10.4
1

Murray to Canning, 1 run

10.3
1

Murray to Dempsey, 1 run

10.2
4

Murray to Dempsey, 4 runs

10.1
1

Murray to Canning, 1 run

9.6
1

McBride to Canning, 1 run

9.5
.

McBride to Canning, 0 runs

9.4
4

McBride to Canning, 4 runs

9.3
1

McBride to Dempsey, 1 run

9.2
1

McBride to Canning, leg bye

9.1
1

McBride to Dempsey, 1 run

8.6
1

Murray to Dempsey, 1 run

8.5
.

Murray to Dempsey, 0 runs

8.4
1

Murray to Canning, 1 run

8.3
2

Murray to Canning, 2 runs

8.2
1

Murray to Dempsey, 1 run

8.1
1

Murray to Canning, 1 run

7.6
1

McBride to Canning, 1 run

7.5
1

McBride to Dempsey, 1 run

7.4
W

McBride to L Maritz, wicket (lbw - L Maritz)

7.3
1

McBride to Canning, 1 run

7.2
1

McBride to L Maritz, 1 run

7.1
1

McBride to Canning, 1 run

6.6
1

Murray to Canning, 1 run

6.5
W

Murray to Stokell, appeal, wicket (caught - Stokell)

6.4
1

Murray to L Maritz, 1 run

6.3
2

Murray to L Maritz, 2 runs

6.2
.

Murray to L Maritz, 0 runs

6.1
1

Murray to Stokell, 1 run

5.6
.

Prendergast to L Maritz, 0 runs

5.5
2

Prendergast to L Maritz, 2 runs

5.4
.

Prendergast to L Maritz, 0 runs

5.3
.

Prendergast to L Maritz, 0 runs

5.2
.

Prendergast to L Maritz, 0 runs

5.2
1

Prendergast to L Maritz, wide

5.1
.

Prendergast to L Maritz, 0 runs

4.6
4

Dalzell to Stokell, 4 runs

4.5
.

Dalzell to Stokell, 0 runs

4.4
.

Dalzell to Stokell, 0 runs

4.3
1

Dalzell to L Maritz, 1 run

4.2
.

Dalzell to L Maritz, 0 runs

4.1
1

Dalzell to Stokell, 1 run

3.6
4

Jenny Jackson to L Maritz, 4 runs

3.5
1

Jenny Jackson to Stokell, 1 run

3.4
.

Jenny Jackson to Stokell, 0 runs

3.3
W

Jenny Jackson to Little, appeal, wicket (caught - Little)

3.2
1

Jenny Jackson to L Maritz, 1 run

3.1
6

Jenny Jackson to L Maritz, 6 runs

2.6
1

Dalzell to L Maritz, 1 run

2.5
1

Dalzell to Little, 1 run

2.4
1

Dalzell to L Maritz, 1 run

2.3
.

Dalzell to L Maritz, 0 runs

2.2
.

Dalzell to L Maritz, 0 runs

2.2
1

Dalzell to L Maritz, wide

2.1
.

Dalzell to L Maritz, 0 runs

1.6
.

Jenny Jackson to Little, 0 runs

1.5
2

Jenny Jackson to Little, 2 runs

1.4
.

Jenny Jackson to Little, 0 runs

1.3
.

Jenny Jackson to Little, 0 runs

1.3
1

Jenny Jackson to Little, wide

1.2
4

Jenny Jackson to Little, 4 runs

1.1
.

Jenny Jackson to Little, 0 runs

0.6
.

Prendergast to L Maritz, 0 runs

0.5
1

Prendergast to Little, 1 run

0.5
1

Prendergast to Little, wide

0.4
.

Prendergast to Little, 0 runs

0.3
.

Prendergast to Little, 0 runs

0.2
4

Prendergast to Little, 4 runs

0.2
1

Prendergast to Little, wide

0.1
.

Prendergast to Little, 0 runs

19.6
4

Dempsey to Paul, 4 runs

19.5
2

Dempsey to Paul, 2 runs

19.4
4

Dempsey to Paul, 4 runs

19.3
2

Dempsey to Paul, 2 runs

19.2
4

Dempsey to Paul, 4 runs

19.1
4

Dempsey to Paul, 4 runs

18.6
4

Canning to Kelly, 4 runs

18.5
1

Canning to Paul, 1 run

18.4
1

Canning to Kelly, 1 run

18.3
.

Canning to Kelly, 0 runs

18.2
4

Canning to Kelly, 4 runs

18.1
.

Canning to Kelly, 0 runs

17.6
4

Lawlor to Paul, 4 runs

17.5
.

Lawlor to Paul, 0 runs

17.4
1

Lawlor to Kelly, 1 run

17.3
1

Lawlor to Paul, 1 run

17.2
.

Lawlor to Paul, 0 runs

17.1
1

Lawlor to Kelly, 1 run

16.6
1

McGee to Kelly, 1 run

16.5
1

McGee to Paul, 1 run

16.4
1

McGee to Kelly, 1 run

16.3
1

McGee to Paul, 1 run

16.2
1

McGee to Kelly, 1 run

16.1
.

McGee to Kelly, 0 runs

15.6
4

Lawlor to Paul, 4 runs

15.5
1

Lawlor to Kelly, 1 run

15.4
.

Lawlor to Kelly, 0 runs

15.3
.

Lawlor to Kelly, 0 runs

15.2
W

Lawlor to Forbes, appeal, wicket (bowled - Forbes)

15.1
1

Lawlor to Paul, 1 run

14.6
1

Dempsey to Paul, 1 run

14.5
1

Dempsey to Forbes, leg bye

14.4
1

Dempsey to Paul, 0 runs

14.3
4

Dempsey to Paul, 4 runs

14.2
4

Dempsey to Paul, 4 runs

14.1
1

Dempsey to Forbes, 1 run

13.6
.

McGee to Paul, 0 runs

13.5
1

McGee to Forbes, 1 run

13.4
2

McGee to Forbes, 2 runs

13.3
1

McGee to Paul, 1 run

13.2
1

McGee to Forbes, 1 run

13.1
1

McGee to Paul, 1 run

12.6
.

Maguire to Forbes, 0 runs

12.5
1

Maguire to Paul, 1 run

12.4
1

Maguire to Forbes, 1 run

12.3
.

Maguire to Forbes, 0 runs

12.2
1

Maguire to Paul, 1 run

12.1
1

Maguire to Forbes, 1 run

11.6
1

McGee to Forbes, 1 run

11.5
.

McGee to Forbes, 0 runs

11.4
W

McGee to Reid, appeal, wicket (caught - Reid)

11.3
1

McGee to Paul, 1 run

11.2
1

McGee to Reid, 1 run

11.1
4

McGee to Reid, 4 runs

10.6
1

Maguire to Reid, 1 run

10.5
2

Maguire to Reid, 2 runs

10.4
1

Maguire to Paul, bye

10.3
.

Maguire to Paul, 0 runs

10.2
2

Maguire to Paul, 2 runs

10.1
.

Maguire to Paul, 0 runs

9.6
4

McGee to Reid, 4 runs

9.6
1

McGee to Reid, wide

9.5
1

McGee to Paul, 1 run

9.4
.

McGee to Paul, 0 runs

9.3
.

McGee to Paul, 0 runs

9.2
2

McGee to Paul, 2 runs

9.1
4

McGee to Paul, 4 runs

8.6
.

Maguire to Reid, 0 runs

8.5
1

Maguire to Paul, 1 run

8.4
.

Maguire to Paul, 0 runs

8.3
W

Maguire to Prendergast, appeal, wicket (caught - Prendergast)

8.2
.

Maguire to Prendergast, 0 runs

8.1
1

Maguire to Reid, 1 run

7.6
1

McCartney to Reid, 1 run

7.5
1

McCartney to Prendergast, 1 run

7.5
1

McCartney to Prendergast, wide

7.4
1

McCartney to Reid, 1 run

7.3
1

McCartney to Prendergast, 1 run

7.2
.

McCartney to Prendergast, 0 runs

7.1
2

McCartney to Prendergast, 2 runs

6.6
1

Maguire to Prendergast, 1 run

6.5
.

Maguire to Prendergast, 0 runs

6.4
1

Maguire to Reid, 1 run

6.3
2

Maguire to Reid, 2 runs

6.2
.

Maguire to Reid, 0 runs

6.1
.

Maguire to Reid, 0 runs

5.6
2

McCartney to Prendergast, 2 runs

5.5
W

McCartney to Dalzell, appeal, wicket (bowled - Dalzell)

5.4
1

McCartney to Reid, 1 run

5.4
1

McCartney to Reid, wide

5.4
2

McCartney to Dalzell, 2 wides

5.3
4

McCartney to Dalzell, 4 runs

5.2
.

McCartney to Dalzell, 0 runs

5.1
4

McCartney to Dalzell, 4 runs

4.6
1

Canning to Dalzell, 1 run

4.5
4

Canning to Dalzell, 4 runs

4.4
.

Canning to Dalzell, 0 runs

4.3
4

Canning to Dalzell, 4 runs

4.2
4

Canning to Dalzell, 4 runs

4.1
2

Canning to Dalzell, 2 runs

3.6
4

Dempsey to Reid, 4 runs

3.5
1

Dempsey to Dalzell, 1 run

3.4
4

Dempsey to Dalzell, 4 runs

3.3
.

Dempsey to Dalzell, 0 runs

3.2
.

Dempsey to Dalzell, 0 runs

3.1
.

Dempsey to Dalzell, 0 runs

2.6
4

Canning to Reid, 4 runs

2.5
.

Canning to Reid, 0 runs

2.4
.

Canning to Reid, 0 runs

2.3
.

Canning to Reid, 0 runs

2.2
1

Canning to Dalzell, 1 run

2.1
.

Canning to Dalzell, 0 runs

1.6
1

Dempsey to Dalzell, 1 run

1.5
.

Dempsey to Dalzell, 0 runs

1.4
.

Dempsey to Dalzell, 0 runs

1.3
.

Dempsey to Dalzell, 0 runs

1.2
4

Dempsey to Dalzell, 4 runs

1.1
1

Dempsey to Reid, 1 run

1.1
1

Dempsey to Reid, wide

0.6
1

Canning to Reid, 1 run

0.5
.

Canning to Reid, 0 runs

0.4
1

Canning to Dalzell, 1 run

0.3
.

Canning to Dalzell, 0 runs

0.2
1

Canning to Reid, 1 run

0.1
.

Canning to Reid, 0 runs