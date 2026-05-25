Highlights Typhoons vs Dragons T20 Super 20 Series, Women 25.05.2026
Prendergast to A Tector, 1 run
Prendergast to A Tector, 4 runs
Prendergast to Lawlor, 1 run
Prendergast to A Tector, 1 run
Prendergast to Lawlor, 1 run
Prendergast to McGee, appeal, wicket (caught - McGee)
Dalzell to A Tector, 4 runs
Dalzell to A Tector, 4 runs
Dalzell to A Tector, 0 runs
Dalzell to McGee, 1 run
Dalzell to A Tector, 1 run
Dalzell to A Tector, 4 runs
Prendergast to A Tector, 1 run
Prendergast to A Tector, 4 runs
Prendergast to A Tector, wide
Prendergast to McGee, 1 run
Prendergast to A Tector, 1 run
Prendergast to McGee, 1 run
Prendergast to A Tector, 1 run
Dalzell to McGee, 0 runs
Dalzell to McGee, 0 runs
Dalzell to McGee, 0 runs
Dalzell to A Tector, 1 run
Dalzell to A Tector, 4 runs
Dalzell to McGee, 1 run
Dalzell to McGee, wide
McBride to McGee, 1 run
McBride to A Tector, 1 run
McBride to A Tector, 2 runs
McBride to A Tector, 4 runs
McBride to McGee, 1 run
McBride to McGee, no ball
McBride to McGee, 0 runs
Jenny Jackson to A Tector, 0 runs
Jenny Jackson to A Tector, 0 runs
Jenny Jackson to McGee, 1 run
Jenny Jackson to McGee, wide
Jenny Jackson to Coulter-Reilly, appeal, wicket (caught - Coulter-Reilly)
Jenny Jackson to Coulter-Reilly, 4 runs
Jenny Jackson to A Tector, 1 run
Jenny Jackson to A Tector, wide
McBride to Coulter-Reilly, 2 runs
McBride to A Tector, 1 run
McBride to A Tector, 0 runs
McBride to Coulter-Reilly, 1 run
McBride to Dempsey, appeal, wicket (caught - Dempsey)
McBride to A Tector, 1 run
Murray to Dempsey, 4 runs
Murray to A Tector, 1 run
Murray to Dempsey, 1 run
Murray to A Tector, 1 run
Murray to Canning, appeal, wicket (stumped - Canning)
Murray to Dempsey, 1 run
Jenny Jackson to Dempsey, 1 run
Jenny Jackson to Dempsey, 4 runs
Jenny Jackson to Dempsey, 4 runs
Jenny Jackson to Dempsey, 2 runs
Jenny Jackson to Canning, 1 run
Jenny Jackson to Canning, 0 runs
Murray to Dempsey, 0 runs
Murray to Dempsey, wide
Murray to Dempsey, 0 runs
Murray to Canning, 1 run
Murray to Dempsey, 1 run
Murray to Dempsey, 4 runs
Murray to Canning, 1 run
McBride to Canning, 1 run
McBride to Canning, 0 runs
McBride to Canning, 4 runs
McBride to Dempsey, 1 run
McBride to Canning, leg bye
McBride to Dempsey, 1 run
Murray to Dempsey, 1 run
Murray to Dempsey, 0 runs
Murray to Canning, 1 run
Murray to Canning, 2 runs
Murray to Dempsey, 1 run
Murray to Canning, 1 run
McBride to Canning, 1 run
McBride to Dempsey, 1 run
McBride to L Maritz, wicket (lbw - L Maritz)
McBride to Canning, 1 run
McBride to L Maritz, 1 run
McBride to Canning, 1 run
Murray to Canning, 1 run
Murray to Stokell, appeal, wicket (caught - Stokell)
Murray to L Maritz, 1 run
Murray to L Maritz, 2 runs
Murray to L Maritz, 0 runs
Murray to Stokell, 1 run
Prendergast to L Maritz, 0 runs
Prendergast to L Maritz, 2 runs
Prendergast to L Maritz, 0 runs
Prendergast to L Maritz, 0 runs
Prendergast to L Maritz, 0 runs
Prendergast to L Maritz, wide
Prendergast to L Maritz, 0 runs
Dalzell to Stokell, 4 runs
Dalzell to Stokell, 0 runs
Dalzell to Stokell, 0 runs
Dalzell to L Maritz, 1 run
Dalzell to L Maritz, 0 runs
Dalzell to Stokell, 1 run
Jenny Jackson to L Maritz, 4 runs
Jenny Jackson to Stokell, 1 run
Jenny Jackson to Stokell, 0 runs
Jenny Jackson to Little, appeal, wicket (caught - Little)
Jenny Jackson to L Maritz, 1 run
Jenny Jackson to L Maritz, 6 runs
Dalzell to L Maritz, 1 run
Dalzell to Little, 1 run
Dalzell to L Maritz, 1 run
Dalzell to L Maritz, 0 runs
Dalzell to L Maritz, 0 runs
Dalzell to L Maritz, wide
Dalzell to L Maritz, 0 runs
Jenny Jackson to Little, 0 runs
Jenny Jackson to Little, 2 runs
Jenny Jackson to Little, 0 runs
Jenny Jackson to Little, 0 runs
Jenny Jackson to Little, wide
Jenny Jackson to Little, 4 runs
Jenny Jackson to Little, 0 runs
Prendergast to L Maritz, 0 runs
Prendergast to Little, 1 run
Prendergast to Little, wide
Prendergast to Little, 0 runs
Prendergast to Little, 0 runs
Prendergast to Little, 4 runs
Prendergast to Little, wide
Prendergast to Little, 0 runs
Dempsey to Paul, 4 runs
Dempsey to Paul, 2 runs
Dempsey to Paul, 4 runs
Dempsey to Paul, 2 runs
Dempsey to Paul, 4 runs
Dempsey to Paul, 4 runs
Canning to Kelly, 4 runs
Canning to Paul, 1 run
Canning to Kelly, 1 run
Canning to Kelly, 0 runs
Canning to Kelly, 4 runs
Canning to Kelly, 0 runs
Lawlor to Paul, 4 runs
Lawlor to Paul, 0 runs
Lawlor to Kelly, 1 run
Lawlor to Paul, 1 run
Lawlor to Paul, 0 runs
Lawlor to Kelly, 1 run
McGee to Kelly, 1 run
McGee to Paul, 1 run
McGee to Kelly, 1 run
McGee to Paul, 1 run
McGee to Kelly, 1 run
McGee to Kelly, 0 runs
Lawlor to Paul, 4 runs
Lawlor to Kelly, 1 run
Lawlor to Kelly, 0 runs
Lawlor to Kelly, 0 runs
Lawlor to Forbes, appeal, wicket (bowled - Forbes)
Lawlor to Paul, 1 run
Dempsey to Paul, 1 run
Dempsey to Forbes, leg bye
Dempsey to Paul, 0 runs
Dempsey to Paul, 4 runs
Dempsey to Paul, 4 runs
Dempsey to Forbes, 1 run
McGee to Paul, 0 runs
McGee to Forbes, 1 run
McGee to Forbes, 2 runs
McGee to Paul, 1 run
McGee to Forbes, 1 run
McGee to Paul, 1 run
Maguire to Forbes, 0 runs
Maguire to Paul, 1 run
Maguire to Forbes, 1 run
Maguire to Forbes, 0 runs
Maguire to Paul, 1 run
Maguire to Forbes, 1 run
McGee to Forbes, 1 run
McGee to Forbes, 0 runs
McGee to Reid, appeal, wicket (caught - Reid)
McGee to Paul, 1 run
McGee to Reid, 1 run
McGee to Reid, 4 runs
Maguire to Reid, 1 run
Maguire to Reid, 2 runs
Maguire to Paul, bye
Maguire to Paul, 0 runs
Maguire to Paul, 2 runs
Maguire to Paul, 0 runs
McGee to Reid, 4 runs
McGee to Reid, wide
McGee to Paul, 1 run
McGee to Paul, 0 runs
McGee to Paul, 0 runs
McGee to Paul, 2 runs
McGee to Paul, 4 runs
Maguire to Reid, 0 runs
Maguire to Paul, 1 run
Maguire to Paul, 0 runs
Maguire to Prendergast, appeal, wicket (caught - Prendergast)
Maguire to Prendergast, 0 runs
Maguire to Reid, 1 run
McCartney to Reid, 1 run
McCartney to Prendergast, 1 run
McCartney to Prendergast, wide
McCartney to Reid, 1 run
McCartney to Prendergast, 1 run
McCartney to Prendergast, 0 runs
McCartney to Prendergast, 2 runs
Maguire to Prendergast, 1 run
Maguire to Prendergast, 0 runs
Maguire to Reid, 1 run
Maguire to Reid, 2 runs
Maguire to Reid, 0 runs
Maguire to Reid, 0 runs
McCartney to Prendergast, 2 runs
McCartney to Dalzell, appeal, wicket (bowled - Dalzell)
McCartney to Reid, 1 run
McCartney to Reid, wide
McCartney to Dalzell, 2 wides
McCartney to Dalzell, 4 runs
McCartney to Dalzell, 0 runs
McCartney to Dalzell, 4 runs
Canning to Dalzell, 1 run
Canning to Dalzell, 4 runs
Canning to Dalzell, 0 runs
Canning to Dalzell, 4 runs
Canning to Dalzell, 4 runs
Canning to Dalzell, 2 runs
Dempsey to Reid, 4 runs
Dempsey to Dalzell, 1 run
Dempsey to Dalzell, 4 runs
Dempsey to Dalzell, 0 runs
Dempsey to Dalzell, 0 runs
Dempsey to Dalzell, 0 runs
Canning to Reid, 4 runs
Canning to Reid, 0 runs
Canning to Reid, 0 runs
Canning to Reid, 0 runs
Canning to Dalzell, 1 run
Canning to Dalzell, 0 runs
Dempsey to Dalzell, 1 run
Dempsey to Dalzell, 0 runs
Dempsey to Dalzell, 0 runs
Dempsey to Dalzell, 0 runs
Dempsey to Dalzell, 4 runs
Dempsey to Reid, 1 run
Dempsey to Reid, wide
Canning to Reid, 1 run
Canning to Reid, 0 runs
Canning to Dalzell, 1 run
Canning to Dalzell, 0 runs
Canning to Reid, 1 run
Canning to Reid, 0 runs