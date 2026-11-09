Squads Rajasthan vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhary Aniket
bowler
Abhale Jay
no information yet
Garhwal Aditya
all rounder
Bharward Anant
no information yet
Garhwal Shubham
batsman
Desai Harsh
bowler
Gupta Arjit
batsman
Gandhi Chintal
bowler
Khan Salman Faruk
batsman
Kakade Kartik
bowler
Lomror Mahipal
all rounder
Meriwala Lukman
bowler
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Pandya Krunal
all rounder
Suthar Manav
bowler
Pania Bhanu
batsman
Match has not started yet