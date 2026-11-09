Squads Rajasthan vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

RAJ
RAJ
BAR
BAR

Playing

RAJ
RAJ
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Abhale Jay

no information yet

Garhwal Aditya

all rounder

Bharward Anant

no information yet

Lomror Mahipal

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Bench

RAJ
RAJ
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet