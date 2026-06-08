H2h A4 Power Strikers vs Alembic Warriors T20 T20 Baroda Premier League 08.06.2026

T20

POW
POW

186

ALE
ALE

188

A4 Power Strikers vs Alembic Warriors

T20, T20 Baroda Premier League

ALEAlembic Warriors

151

POWA4 Power Strikers

150