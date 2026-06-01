T20 Baroda Premier League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 01, 2026

09:00 AM

Alembic Warriors vs Pruthvi Panthers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 01, 2026

02:00 PM

No info

Jun 02, 2026

09:00 AM

Alembic Warriors vs Diamond Dazzlers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 02, 2026

02:00 PM

Pruthvi Panthers vs A4 Power Strikers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 03, 2026

09:00 AM

No info

Jun 03, 2026

02:00 PM

Alembic Warriors vs A4 Power Strikers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 04, 2026

09:00 AM

No info

Jun 04, 2026

02:00 PM

Pruthvi Panthers vs Diamond Dazzlers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 05, 2026

09:00 AM

No info

Jun 05, 2026

02:00 PM

A4 Power Strikers vs Diamond Dazzlers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 06, 2026

09:00 AM

No info

Jun 06, 2026

02:00 PM

Pruthvi Panthers vs Alembic Warriors

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 07, 2026

09:00 AM

A4 Power Strikers vs Pruthvi Panthers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 07, 2026

02:00 PM

Diamond Dazzlers vs Alembic Warriors

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 08, 2026

09:00 AM

A4 Power Strikers vs Alembic Warriors

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 08, 2026

02:00 PM

No info

Jun 09, 2026

09:00 AM

Diamond Dazzlers vs Pruthvi Panthers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 09, 2026

02:00 PM

No info

Jun 10, 2026

09:00 AM

Diamond Dazzlers vs A4 Power Strikers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 10, 2026

02:00 PM

No info

Jun 12, 2026

09:00 AM

Alembic Warriors vs A4 Power Strikers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 12, 2026

02:00 PM

Diamond Dazzlers vs Pruthvi Panthers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 13, 2026

02:00 PM

Alembic Warriors vs Diamond Dazzlers

T20 Baroda Premier League

No info

Jun 14, 2026

02:00 PM

A4 Power Strikers vs Alembic Warriors

T20 Baroda Premier League

No info

T20 Baroda Premier League Team List

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Alembic Warriors

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A4 Power Strikers

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Diamond Dazzlers

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Pruthvi Panthers

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Ami Super Avengers