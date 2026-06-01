T20 Baroda Premier League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 01, 2026
09:00 AM
Alembic Warriors vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 01, 2026
02:00 PM
Ami Super Avengers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 02, 2026
09:00 AM
Alembic Warriors vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 02, 2026
02:00 PM
Pruthvi Panthers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 03, 2026
09:00 AM
Ami Super Avengers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 03, 2026
02:00 PM
Alembic Warriors vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 04, 2026
09:00 AM
Alembic Warriors vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 04, 2026
02:00 PM
Pruthvi Panthers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 05, 2026
09:00 AM
Ami Super Avengers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 05, 2026
02:00 PM
A4 Power Strikers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 06, 2026
09:00 AM
A4 Power Strikers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 06, 2026
02:00 PM
Pruthvi Panthers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 07, 2026
09:00 AM
A4 Power Strikers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 07, 2026
02:00 PM
Diamond Dazzlers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 08, 2026
09:00 AM
A4 Power Strikers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 08, 2026
02:00 PM
Diamond Dazzlers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 09, 2026
09:00 AM
Diamond Dazzlers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 09, 2026
02:00 PM
Ami Super Avengers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 10, 2026
09:00 AM
Diamond Dazzlers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 10, 2026
02:00 PM
Pruthvi Panthers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 12, 2026
09:00 AM
Alembic Warriors vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 12, 2026
02:00 PM
Diamond Dazzlers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 13, 2026
02:00 PM
Alembic Warriors vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
No info
Jun 14, 2026
02:00 PM
A4 Power Strikers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
No info