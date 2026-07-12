Highlights Lancashire Thunder vs Durham T20 T20 Blast, Women 12.07.2026
Turner to Thomas, 4 runs
Turner to Cross, 1 run
Turner to Cross, 0 runs
Turner to Thomas, 1 run
Graham to Cross, 0 runs
Graham to Cross, 0 runs
Graham to Cross, 6 runs
Graham to Cross, 0 runs
Graham to Thomas, 1 run
Graham to Thomas, 6 runs
Levick to Thomas, 1 run
Levick to Cross, 1 run
Levick to Cross, 0 runs
Levick to Thomas, 1 run
Levick to Thomas, 4 runs
Levick to Thomas, 0 runs
Turner to Cross, 2 runs
Turner to Cross, 0 runs
Turner to Thomas, 1 run
Turner to Cross, 1 run
Turner to Thomas, 1 run
Turner to Thomas, 4 runs
Fraser to Thomas, 1 run
Fraser to Thomas, 4 runs
Fraser to Cross, 1 run
Fraser to Cross, 4 runs
Fraser to Thomas, 1 run
Fraser to Thomas, 0 runs
Graham to Thomas, 1 run
Graham to Cross, 1 run
Graham to Cross, 4 runs
Graham to Thomas, 1 run
Graham to Cross, 1 run
Graham to Thomas, 1 run
Levick to Cross, 0 runs
Levick to Thomas, 1 run
Levick to Thomas, 2 runs
Levick to Cross, 1 run
Levick to Cross, 0 runs
Levick to Thomas, 1 run
Turner to Cross, 0 runs
Turner to Cross, 0 runs
Turner to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)
Turner to Thomas, 1 run
Turner to FMK Morris, 1 run
Turner to FMK Morris, 0 runs
Fraser to FMK Morris, 1 run
Fraser to Thomas, 1 run
Fraser to Thomas, 2 runs
Fraser to Thomas, 4 runs
Fraser to Thomas, 0 runs
Fraser to Thomas, 0 runs
Levick to Thomas, 1 run
Levick to FMK Morris, 1 run
Levick to Thomas, 1 run
Levick to Thomas, 0 runs
Levick to Thomas, 0 runs
Levick to Thomas, 0 runs
Thompson to FMK Morris, 2 runs
Thompson to FMK Morris, 2 runs
Thompson to Thomas, 1 run
Thompson to Thomas, 4 runs
Thompson to FMK Morris, 1 run
Thompson to Thomas, 1 run
appeal, wicket (caught - Collins)
0 runs
Levick to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Levick to Thomas, wide
Levick to Thomas, 0 runs
0 runs
0 runs
Fraser to Thomas, 1 run
Fraser to Cunliffe, 0 runs
Collins defends for a run.
0 runs
Graham to Cunliffe, 0 runs
Graham to Cunliffe, 0 runs
Graham to Collins, 1 run
Graham to Cunliffe, 1 run
Graham to Cunliffe, wide
Graham to Carter, appeal, wicket (caught - Carter)
Graham to Carter, 2 runs
Johnson to Collins, appeal
Johnson to Collins, 0 runs
Johnson to Carter, 1 run
Johnson to Collins, 1 run
Johnson to Collins, 4 runs
Johnson to Collins, 0 runs
Fraser to Lanning, appeal, wicket (bowled - Lanning)
Fraser to Collins, 1 run
Fraser to Collins, wide
Fraser to Lanning, 1 run
Fraser to Lanning, 4 runs
Fraser to Lanning, 0 runs
Fraser to Lanning, 2 runs
Johnson to Collins, 2 runs
Johnson to Collins, 2 runs
Johnson to Lanning, 1 run
Johnson to Lanning, 0 runs
Johnson to Lanning, 2 runs
Johnson to Lanning, 4 runs
Graham to Collins, 2 runs
Graham to Collins, 0 runs
Graham to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Graham to E Jones, 4 byes
Graham to Lanning, 1 run
Graham to Lanning, 0 runs
Johnson to E Jones, 0 runs
Johnson to E Jones, 2 runs
Johnson to E Jones, 0 runs
Johnson to E Jones, 0 runs
Johnson to E Jones, 0 runs
Johnson to E Jones, 0 runs
Cross to Thompson, 4 runs
Cross to Thompson, 6 runs
Cross to Thompson, appeal
Cross to Marlow, bye
Cross to Thompson, 1 run
Cross to Thompson, 2 runs
Carter to Marlow, 2 runs
Carter to Thompson, 1 run, appeal
Carter to Thompson, 2 runs
Carter to Marlow, 1 run
Carter to Marlow, 2 runs
Carter to Marlow, 0 runs
Brinsden to Thompson, 4 runs
Brinsden to Thompson, 6 runs
Brinsden to Marlow, 1 run
Brinsden to Marlow, 0 runs
Brinsden to Thompson, 1 run
Brinsden to Thompson, 0 runs
Weerappuli to Thompson, 1 run
Weerappuli to Windsor, appeal, wicket (stumped - Windsor)
Weerappuli to Marlow, 1 run
Weerappuli to Windsor, 1 run
Weerappuli to Windsor, 0 runs
Weerappuli to Windsor, appeal
S Morris to Rogers, appeal, wicket (lbw - Rogers)
S Morris to Rogers, 2 runs
S Morris to Rogers, 0 runs
S Morris to Windsor, 1 run
S Morris to Rogers, 1 run
S Morris to Windsor, 1 run
Weerappuli to Rogers, 0 runs
Weerappuli to Rogers, 0 runs
Weerappuli to Graham, appeal, wicket (caught - Graham)
Weerappuli to Graham, 0 runs
Weerappuli to Windsor, 1 run
Weerappuli to Windsor, 4 runs
Carter to Windsor, 1 run
Carter to Windsor, 0 runs
Carter to Windsor, 0 runs
Carter to Graham, 1 run
Carter to Heath, 0 runs
FMK Morris to Heath, 1 run
FMK Morris to Heath, 0 runs
FMK Morris to Heath, 4 runs
FMK Morris to Heath, 4 runs
FMK Morris to Heath, 0 runs
FMK Morris to Windsor, 1 run
S Morris to Windsor, 1 run
S Morris to Heath, 1 run
S Morris to Windsor, 1 run
S Morris to Heath, 1 run
S Morris to Windsor, 1 run
S Morris to Windsor, 0 runs
Weerappuli to Windsor, 1 run
Weerappuli to Windsor, 4 runs
Weerappuli to Heath, 1 run
Weerappuli to Windsor, 1 run
Weerappuli to Windsor, 0 runs
Weerappuli to Heath, 1 run
Carter to Heath, 1 run
Carter to Heath, 4 runs
Carter to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)
Carter to Windsor, 1 run
Carter to Armitage, 1 run
Carter to Armitage, 4 runs
FMK Morris to Armitage, 1 run
FMK Morris to Windsor, 1 run
FMK Morris to Windsor, 0 runs
FMK Morris to Armitage, 1 run
FMK Morris to Armitage, 0 runs
FMK Morris to Windsor, 1 run
Carter to Windsor, 1 run
Carter to Windsor, 0 runs
Carter to Armitage, 1 run
Carter to Windsor, 1 run
Carter to Armitage, 1 run
Carter to Armitage, 2 runs
Weerappuli to Armitage, 1 run
Weerappuli to Windsor, 1 run
Weerappuli to Windsor, 0 runs
Weerappuli to Armitage, 1 run
Weerappuli to Armitage, 0 runs
Weerappuli to Windsor, 1 run
Brinsden to Armitage, 4 runs
Brinsden to Armitage, 4 runs
Brinsden to Windsor, 1 run
Brinsden to Windsor, 0 runs
Brinsden to Windsor, 0 runs
Brinsden to Fraser, appeal, wicket (bowled - Fraser)
Cross to Armitage, 4 runs
Cross to Armitage, 0 runs
Cross to Armitage, 0 runs
Cross to Fraser, 1 run
Cross to Fraser, 2 runs
Cross to Fraser, 0 runs
S Morris to Armitage, 0 runs
S Morris to Armitage, 0 runs
S Morris to Armitage, 0 runs
S Morris to Fraser, 1 run
S Morris to Armitage, 1 run
S Morris to Armitage, 0 runs
Brinsden to Fraser, 0 runs
Brinsden to Fraser, 0 runs
Brinsden to Armitage, 1 run
Brinsden to Fraser, 1 run
Brinsden to Armitage, 1 run
Brinsden to Armitage, 0 runs
S Morris to Fraser, 0 runs
S Morris to Fraser, 4 runs
S Morris to Armitage, 1 run
S Morris to Fraser, 1 run
S Morris to Fraser, 0 runs
S Morris to Fraser, 0 runs
Cross to Fraser, 1 run
Cross to Fraser, 2 runs
Cross to Fraser, 0 runs
Cross to Fraser, 0 runs
Cross to Fraser, 4 runs
Cross to Armitage, 1 run