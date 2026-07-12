Highlights Lancashire Thunder vs Durham T20 T20 Blast, Women 12.07.2026

T20

LAT
LAT

135

DUR
DUR

132

19.4
4

Turner to Thomas, 4 runs

19.3
1

Turner to Cross, 1 run

19.2
.

Turner to Cross, 0 runs

19.1
1

Turner to Thomas, 1 run

18.6
.

Graham to Cross, 0 runs

18.5
.

Graham to Cross, 0 runs

18.4
6

Graham to Cross, 6 runs

18.3
.

Graham to Cross, 0 runs

18.2
1

Graham to Thomas, 1 run

18.1
6

Graham to Thomas, 6 runs

17.6
1

Levick to Thomas, 1 run

17.5
1

Levick to Cross, 1 run

17.4
.

Levick to Cross, 0 runs

17.3
1

Levick to Thomas, 1 run

17.2
4

Levick to Thomas, 4 runs

17.1
.

Levick to Thomas, 0 runs

16.6
2

Turner to Cross, 2 runs

16.5
.

Turner to Cross, 0 runs

16.4
1

Turner to Thomas, 1 run

16.3
1

Turner to Cross, 1 run

16.2
1

Turner to Thomas, 1 run

16.1
4

Turner to Thomas, 4 runs

15.6
1

Fraser to Thomas, 1 run

15.5
4

Fraser to Thomas, 4 runs

15.4
1

Fraser to Cross, 1 run

15.3
4

Fraser to Cross, 4 runs

15.2
1

Fraser to Thomas, 1 run

15.1
.

Fraser to Thomas, 0 runs

14.6
1

Graham to Thomas, 1 run

14.5
1

Graham to Cross, 1 run

14.4
4

Graham to Cross, 4 runs

14.3
1

Graham to Thomas, 1 run

14.2
1

Graham to Cross, 1 run

14.1
1

Graham to Thomas, 1 run

13.6
.

Levick to Cross, 0 runs

13.5
1

Levick to Thomas, 1 run

13.4
2

Levick to Thomas, 2 runs

13.3
1

Levick to Cross, 1 run

13.2
.

Levick to Cross, 0 runs

13.1
1

Levick to Thomas, 1 run

12.6
.

Turner to Cross, 0 runs

12.5
.

Turner to Cross, 0 runs

12.4
W

Turner to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)

12.3
1

Turner to Thomas, 1 run

12.2
1

Turner to FMK Morris, 1 run

12.1
.

Turner to FMK Morris, 0 runs

11.6
1

Fraser to FMK Morris, 1 run

11.5
1

Fraser to Thomas, 1 run

11.4
2

Fraser to Thomas, 2 runs

11.3
4

Fraser to Thomas, 4 runs

11.2
.

Fraser to Thomas, 0 runs

11.1
.

Fraser to Thomas, 0 runs

10.6
1

Levick to Thomas, 1 run

10.5
1

Levick to FMK Morris, 1 run

10.4
1

Levick to Thomas, 1 run

10.3
.

Levick to Thomas, 0 runs

10.2
.

Levick to Thomas, 0 runs

10.1
.

Levick to Thomas, 0 runs

9.6
2

Thompson to FMK Morris, 2 runs

9.5
2

Thompson to FMK Morris, 2 runs

9.4
1

Thompson to Thomas, 1 run

9.3
4

Thompson to Thomas, 4 runs

9.2
1

Thompson to FMK Morris, 1 run

9.1
1

Thompson to Thomas, 1 run

8.6
W

appeal, wicket (caught - Collins)

8.4
.

0 runs

7.2
W

Levick to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

7.2
1

Levick to Thomas, wide

7.1
.

Levick to Thomas, 0 runs

6.6
.

0 runs

6.5
.

0 runs

6.4
1

Fraser to Thomas, 1 run

6.3
.

Fraser to Cunliffe, 0 runs

6.2
1

Collins defends for a run.

6.1
.

0 runs

5.6
.

Graham to Cunliffe, 0 runs

5.5
.

Graham to Cunliffe, 0 runs

5.4
1

Graham to Collins, 1 run

5.3
1

Graham to Cunliffe, 1 run

5.3
1

Graham to Cunliffe, wide

5.2
W

Graham to Carter, appeal, wicket (caught - Carter)

5.1
2

Graham to Carter, 2 runs

4.6
.

Johnson to Collins, appeal

4.5
.

Johnson to Collins, 0 runs

4.4
1

Johnson to Carter, 1 run

4.3
1

Johnson to Collins, 1 run

4.2
4

Johnson to Collins, 4 runs

4.1
.

Johnson to Collins, 0 runs

3.6
W

Fraser to Lanning, appeal, wicket (bowled - Lanning)

3.5
1

Fraser to Collins, 1 run

3.5
1

Fraser to Collins, wide

3.4
1

Fraser to Lanning, 1 run

3.3
4

Fraser to Lanning, 4 runs

3.2
.

Fraser to Lanning, 0 runs

3.1
2

Fraser to Lanning, 2 runs

2.6
2

Johnson to Collins, 2 runs

2.5
2

Johnson to Collins, 2 runs

2.4
1

Johnson to Lanning, 1 run

2.3
.

Johnson to Lanning, 0 runs

2.2
2

Johnson to Lanning, 2 runs

2.1
4

Johnson to Lanning, 4 runs

1.6
2

Graham to Collins, 2 runs

1.5
.

Graham to Collins, 0 runs

1.4
W

Graham to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

1.3
4

Graham to E Jones, 4 byes

1.2
1

Graham to Lanning, 1 run

1.1
.

Graham to Lanning, 0 runs

0.6
.

Johnson to E Jones, 0 runs

0.5
2

Johnson to E Jones, 2 runs

0.4
.

Johnson to E Jones, 0 runs

0.3
.

Johnson to E Jones, 0 runs

0.2
.

Johnson to E Jones, 0 runs

0.1
.

Johnson to E Jones, 0 runs

19.6
4

Cross to Thompson, 4 runs

19.5
6

Cross to Thompson, 6 runs

19.4
.

Cross to Thompson, appeal

19.3
1

Cross to Marlow, bye

19.2
1

Cross to Thompson, 1 run

19.1
2

Cross to Thompson, 2 runs

18.6
2

Carter to Marlow, 2 runs

18.5
1

Carter to Thompson, 1 run, appeal

18.4
2

Carter to Thompson, 2 runs

18.3
1

Carter to Marlow, 1 run

18.2
2

Carter to Marlow, 2 runs

18.1
.

Carter to Marlow, 0 runs

17.6
4

Brinsden to Thompson, 4 runs

17.5
6

Brinsden to Thompson, 6 runs

17.4
1

Brinsden to Marlow, 1 run

17.3
.

Brinsden to Marlow, 0 runs

17.2
1

Brinsden to Thompson, 1 run

17.1
.

Brinsden to Thompson, 0 runs

16.6
1

Weerappuli to Thompson, 1 run

16.5
W

Weerappuli to Windsor, appeal, wicket (stumped - Windsor)

16.4
1

Weerappuli to Marlow, 1 run

16.3
1

Weerappuli to Windsor, 1 run

16.2
.

Weerappuli to Windsor, 0 runs

16.1
.

Weerappuli to Windsor, appeal

15.6
W

S Morris to Rogers, appeal, wicket (lbw - Rogers)

15.5
2

S Morris to Rogers, 2 runs

15.4
.

S Morris to Rogers, 0 runs

15.3
1

S Morris to Windsor, 1 run

15.2
1

S Morris to Rogers, 1 run

15.1
1

S Morris to Windsor, 1 run

14.6
.

Weerappuli to Rogers, 0 runs

14.5
.

Weerappuli to Rogers, 0 runs

14.4
W

Weerappuli to Graham, appeal, wicket (caught - Graham)

14.3
.

Weerappuli to Graham, 0 runs

14.2
1

Weerappuli to Windsor, 1 run

14.1
4

Weerappuli to Windsor, 4 runs

13.6
1

Carter to Windsor, 1 run

13.5
.

Carter to Windsor, 0 runs

13.4
.

Carter to Windsor, 0 runs

13.3
1

Carter to Graham, 1 run

13.1
.

Carter to Heath, 0 runs

12.6
1

FMK Morris to Heath, 1 run

12.5
.

FMK Morris to Heath, 0 runs

12.4
4

FMK Morris to Heath, 4 runs

12.3
4

FMK Morris to Heath, 4 runs

12.2
.

FMK Morris to Heath, 0 runs

12.1
1

FMK Morris to Windsor, 1 run

11.6
1

S Morris to Windsor, 1 run

11.5
1

S Morris to Heath, 1 run

11.4
1

S Morris to Windsor, 1 run

11.3
1

S Morris to Heath, 1 run

11.2
1

S Morris to Windsor, 1 run

11.1
.

S Morris to Windsor, 0 runs

10.6
1

Weerappuli to Windsor, 1 run

10.5
4

Weerappuli to Windsor, 4 runs

10.4
1

Weerappuli to Heath, 1 run

10.3
1

Weerappuli to Windsor, 1 run

10.2
.

Weerappuli to Windsor, 0 runs

10.1
1

Weerappuli to Heath, 1 run

9.6
1

Carter to Heath, 1 run

9.5
4

Carter to Heath, 4 runs

9.4
W

Carter to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)

9.3
1

Carter to Windsor, 1 run

9.2
1

Carter to Armitage, 1 run

9.1
4

Carter to Armitage, 4 runs

8.6
1

FMK Morris to Armitage, 1 run

8.5
1

FMK Morris to Windsor, 1 run

8.4
.

FMK Morris to Windsor, 0 runs

8.3
1

FMK Morris to Armitage, 1 run

8.2
.

FMK Morris to Armitage, 0 runs

8.1
1

FMK Morris to Windsor, 1 run

7.6
1

Carter to Windsor, 1 run

7.5
.

Carter to Windsor, 0 runs

7.4
1

Carter to Armitage, 1 run

7.3
1

Carter to Windsor, 1 run

7.2
1

Carter to Armitage, 1 run

7.1
2

Carter to Armitage, 2 runs

6.6
1

Weerappuli to Armitage, 1 run

6.5
1

Weerappuli to Windsor, 1 run

6.4
.

Weerappuli to Windsor, 0 runs

6.3
1

Weerappuli to Armitage, 1 run

6.2
.

Weerappuli to Armitage, 0 runs

6.1
1

Weerappuli to Windsor, 1 run

5.6
4

Brinsden to Armitage, 4 runs

5.5
4

Brinsden to Armitage, 4 runs

5.4
1

Brinsden to Windsor, 1 run

5.3
.

Brinsden to Windsor, 0 runs

5.2
.

Brinsden to Windsor, 0 runs

5.1
W

Brinsden to Fraser, appeal, wicket (bowled - Fraser)

4.6
4

Cross to Armitage, 4 runs

4.5
.

Cross to Armitage, 0 runs

4.4
.

Cross to Armitage, 0 runs

4.3
1

Cross to Fraser, 1 run

4.2
2

Cross to Fraser, 2 runs

4.1
.

Cross to Fraser, 0 runs

3.6
.

S Morris to Armitage, 0 runs

3.5
.

S Morris to Armitage, 0 runs

3.4
.

S Morris to Armitage, 0 runs

3.3
1

S Morris to Fraser, 1 run

3.2
1

S Morris to Armitage, 1 run

3.1
.

S Morris to Armitage, 0 runs

2.6
.

Brinsden to Fraser, 0 runs

2.5
.

Brinsden to Fraser, 0 runs

2.4
1

Brinsden to Armitage, 1 run

2.3
1

Brinsden to Fraser, 1 run

2.2
1

Brinsden to Armitage, 1 run

2.1
.

Brinsden to Armitage, 0 runs

1.6
.

S Morris to Fraser, 0 runs

1.5
4

S Morris to Fraser, 4 runs

1.4
1

S Morris to Armitage, 1 run

1.3
1

S Morris to Fraser, 1 run

1.2
.

S Morris to Fraser, 0 runs

1.1
.

S Morris to Fraser, 0 runs

0.6
1

Cross to Fraser, 1 run

0.5
2

Cross to Fraser, 2 runs

0.4
.

Cross to Fraser, 0 runs

0.3
.

Cross to Fraser, 0 runs

0.2
4

Cross to Fraser, 4 runs

0.1
1

Cross to Armitage, 1 run