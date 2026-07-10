Highlights Lancashire Thunder vs Yorkshire T20 T20 Blast, Women 10.07.2026

Live
T20

LAT
LAT
YOR
YOR

(20 ov.) 162/6

19.6
W

Cross to Glenn, 1 run, appeal, wicket (run out - Glenn)

19.5
.

Cross to Glenn, 0 runs

19.4
4

Cross to Glenn, 4 runs

19.3
1

Cross to Langston, leg bye

19.2
1

Cross to Glenn, bye

19.1
1

Cross to Langston, 1 run

18.6
2

Carter to Glenn, 2 byes

18.5
4

Carter to Glenn, 4 runs

18.4
1

Carter to Langston, 1 run

18.3
1

Carter to Glenn, 1 run

18.2
.

Carter to Glenn, 0 runs

18.1
4

Carter to Glenn, 4 runs

17.6
1

Weerappuli to Glenn, 1 run

17.5
2

Weerappuli to Glenn, 2 runs

17.4
.

Weerappuli to Glenn, 0 runs

17.3
1

Weerappuli to Langston, 1 run

17.2
W

Weerappuli to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)

17.2
1

Weerappuli to Jonassen, wide

17.1
1

Weerappuli to Glenn, 1 run

16.6
2

S Morris to Jonassen, 2 runs

16.5
4

S Morris to Jonassen, 4 runs

16.4
.

S Morris to Jonassen, 0 runs

16.3
1

S Morris to Glenn, 1 run

16.2
.

S Morris to Glenn, appeal

16.1
1

S Morris to Jonassen, 1 run

15.6
.

FMK Morris to Glenn, 0 runs

15.5
.

FMK Morris to Glenn, 0 runs

15.4
4

FMK Morris to Glenn, 4 runs

15.3
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

15.2
2

FMK Morris to Jonassen, 2 runs

15.1
6

FMK Morris to Jonassen, 6 runs

14.6
W

Carter to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)

14.5
.

Carter to Campbell, appeal

14.4
1

Carter to Jonassen, 1 run

14.3
.

Carter to Jonassen, 0 runs

14.2
1

Carter to Campbell, 1 run

14.1
1

Carter to Jonassen, 1 run

13.6
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

13.5
1

FMK Morris to Campbell, 1 run

13.4
.

FMK Morris to Campbell, appeal

13.3
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

13.2
1

FMK Morris to Campbell, 1 run

13.1
1

FMK Morris to Jonassen, 1 run

12.6
.

Weerappuli to Campbell, appeal

12.5
1

Weerappuli to Jonassen, 1 run

12.4
.

Weerappuli to Jonassen, 0 runs

12.3
6

Weerappuli to Jonassen, 6 runs

12.2
1

Weerappuli to Campbell, 1 run

12.1
1

Weerappuli to Jonassen, 1 run

11.6
1

Carter to Jonassen, 1 run

11.5
1

Carter to Campbell, 1 run

11.4
.

Carter to Campbell, 0 runs

11.3
1

Carter to Jonassen, 1 run

11.2
2

Carter to Jonassen, 2 runs

11.1
1

Carter to Campbell, 1 run

10.6
W

S Morris to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)

10.5
1

S Morris to Campbell, 1 run

10.4
4

S Morris to Campbell, 4 runs

10.3
1

S Morris to Kalis, 1 run

10.2
.

S Morris to Kalis, 0 runs

10.1
1

S Morris to Campbell, 1 run

9.6
.

Carter to Kalis, 0 runs

9.5
W

appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)

9.4
1

Carter to Campbell, 1 run

9.3
.

Carter to Campbell, 0 runs

9.2
1

Carter to Winfield-Hill, 1 run

9.1
1

Carter to Campbell, 1 run

8.6
1

Norris to Campbell, 1 run

8.5
1

Norris to Winfield-Hill, 1 run

8.4
1

Norris to Campbell, 1 run

8.3
4

Norris to Campbell, 4 runs

8.2
1

Norris to Winfield-Hill, 1 run

8.1
.

Norris to Winfield-Hill, 0 runs

7.6
4

FMK Morris to Campbell, 4 runs

7.5
1

FMK Morris to Winfield-Hill, 1 run

7.4
.

FMK Morris to Winfield-Hill, 0 runs

7.3
.

FMK Morris to Winfield-Hill, 0 runs

7.2
W

FMK Morris to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

7.1
.

FMK Morris to Thomas, 0 runs

6.6
1

Weerappuli to Thomas, 1 run

6.5
.

Weerappuli to Thomas, 0 runs

6.4
4

Weerappuli to Thomas, 4 runs

6.3
1

Weerappuli to Campbell, 1 run

6.2
1

Weerappuli to Thomas, 1 run

6.1
.

Weerappuli to Thomas, 0 runs

5.6
1

S Morris to Thomas, 1 run

5.5
.

S Morris to Thomas, 0 runs

5.4
1

S Morris to Campbell, 1 run

5.3
2

S Morris to Campbell, 2 runs

5.2
2

S Morris to Campbell, 2 runs

5.1
1

S Morris to Thomas, 1 run

4.6
1

FMK Morris to Thomas, 1 run

4.5
.

FMK Morris to Thomas, 0 runs

4.4
1

FMK Morris to Campbell, 1 run

4.3
2

FMK Morris to Campbell, 2 runs

4.2
2

FMK Morris to Campbell, 2 runs

4.1
1

FMK Morris to Thomas, 1 run

3.6
.

S Morris to Campbell, 0 runs

3.5
2

S Morris to Campbell, 2 runs

3.4
.

S Morris to Campbell, 0 runs

3.3
1

S Morris to Thomas, 1 run

3.2
4

S Morris to Thomas, 4 runs

3.1
2

S Morris to Thomas, 2 runs

2.6
6

Norris to Campbell, 6 runs

2.5
1

Norris to Thomas, 1 run

2.5
1

Norris to Thomas, wide

2.4
4

Norris to Thomas, 4 runs

2.3
.

Norris to Thomas, 0 runs

2.2
1

Norris to Campbell, 1 run

2.1
6

Norris to Campbell, 6 runs

1.6
.

Cross to Thomas, 0 runs

1.5
2

Cross to Thomas, 2 runs

1.4
.

Cross to Thomas, 0 runs

1.3
1

Cross to Campbell, 1 run

1.2
4

Cross to Campbell, 4 runs

1.1
4

Cross to Campbell, 4 runs

0.6
4

Norris to Thomas, 4 runs

0.5
1

Norris to Campbell, 1 run

0.4
4

Norris to Campbell, 4 runs

0.3
.

Norris to Campbell, 0 runs

0.2
.

Norris to Campbell, 0 runs

0.1
.

Norris to Campbell, 0 runs