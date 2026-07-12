Highlights Yorkshire vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 12.07.2026

Live
T20

YOR
YOR

122

BLA
BLA

(18 ov.) 116/5

17.5
.

Woolston to Gordon, 0 runs

17.5
nb

Woolston to Knott, no ball + 1 run

17.4
6

Woolston to Knott, 6 runs

17.3
2

Woolston to Knott, 2 runs

17.2
1

Woolston to Gordon, 1 run

17.1
.

Woolston to Gordon, 0 runs

16.6
2

Glenn to Knott, 2 runs

16.5
2

Glenn to Knott, 2 runs

16.4
.

Glenn to Knott, 0 runs

16.3
.

Glenn to Knott, 0 runs

16.2
4

Glenn to Knott, 4 runs

16.1
1

Glenn to Gordon, 1 run

15.6
1

Jonassen to Gordon, 1 run

15.5
1

Jonassen to Knott, 1 run

15.4
.

Jonassen to Knott, 0 runs

15.3
.

Jonassen to Knott, 0 runs

15.2
1

Jonassen to Gordon, 1 run

15.1
1

Jonassen to Knott, 1 run

14.6
1

Langston to Knott, 1 run

14.5
4

Langston to Knott, 4 leg byes

14.4
4

Langston to Knott, 4 runs

14.3
1

Langston to Gordon, 1 run

14.2
2

Langston to Gordon, 2 runs

14.1
4

Langston to Gordon, 4 runs

13.6
.

Woolston to Knott, 0 runs

13.5
2

Woolston to Knott, 2 runs

13.4
1

Woolston to Gordon, 1 run

13.3
1

Woolston to Knott, 1 run

13.2
2

Woolston to Knott, 2 runs

13.1
.

Woolston to Knott, 0 runs

12.6
4

Jonassen to Gordon, 4 runs

12.5
1

Jonassen to Knott, 1 run

12.4
1

Jonassen to Gordon, 1 run

12.3
.

Jonassen to Gordon, 0 runs

12.2
2

Jonassen to Gordon, 2 runs

12.1
1

Jonassen to Knott, 1 run

11.6
.

Garton to Gordon, 0 runs

11.5
.

Garton to Gordon, 0 runs

11.4
1

Garton to Knott, 1 run

11.3
.

Garton to Knott, 0 runs

11.2
2

Garton to Knott, 2 runs

11.1
4

Garton to Knott, 4 runs

10.6
1

Langston to Knott, 1 run

10.5
.

Langston to Knott, 0 runs

10.4
.

Langston to Knott, 0 runs

10.3
.

Langston to Knott, 0 runs

10.2
.

Langston to Knott, 0 runs

10.1
1

Langston to Gordon, 1 run

9.6
1

Woolston to Gordon, 1 run

9.5
.

Woolston to Gordon, 0 runs

9.4
.

Woolston to Gordon, 0 runs

9.3
.

Woolston to Gordon, 0 runs

9.2
.

Woolston to Gordon, 0 runs

9.1
1

Woolston to Knott, 1 run

8.6
.

Glenn to Gordon, 0 runs

8.5
.

Glenn to Gordon, 0 runs

8.4
.

Glenn to Gordon, 0 runs

8.3
.

Glenn to Gordon, 0 runs

8.2
1

Glenn to Knott, 1 run

8.1
1

Glenn to Gordon, 1 run

7.6
1

Woolston to Gordon, 1 run

7.5
1

Woolston to Knott, 1 run

7.4
.

Woolston to Knott, 0 runs

7.3
4

Woolston to Knott, 4 runs

7.2
1

Woolston to Gordon, 1 run

6.6
1

Glenn to Jones, 1 run

6.5
1

Glenn to Knott, 1 run

6.4
1

Glenn to Jones, 1 run

6.3
1

Glenn to Knott, 1 run

6.2
4

Glenn to Knott, 4 runs

6.1
2

Glenn to Knott, 2 runs

5.6
1

Garton to Knott, 1 run

5.5
.

Garton to Knott, 0 runs

5.4
.

Garton to Knott, 0 runs

5.3
4

Garton to Knott, 4 runs

5.2
2

Garton to Knott, 2 runs

5.1
.

Garton to Knott, 0 runs

4.6
W

Glenn to Elwiss, wicket (lbw - Elwiss)

4.5
.

Glenn to Elwiss, 0 runs

4.4
1

Glenn to Knott, 1 run

4.3
.

Glenn to Knott, 0 runs

4.2
4

Glenn to Knott, 4 runs

4.1
4

Glenn to Knott, 4 runs

3.6
.

Garton to Elwiss, 0 runs

3.5
.

Garton to Elwiss, 0 runs

3.4
.

Garton to Elwiss, 0 runs

3.3
W

Garton to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)

3.2
.

Garton to Kelly, 0 runs

3.1
.

Garton to Kelly, 0 runs

2.6
4

Jonassen to Knott, 4 runs

2.5
4

Jonassen to Knott, 4 runs

2.4
.

Jonassen to Knott, 0 runs

2.3
.

Jonassen to Knott, 0 runs

2.2
W

Jonassen to KE Bryce, appeal, wicket (bowled - KE Bryce)

2.1
.

Jonassen to KE Bryce, 0 runs

1.6
1

Garton to KE Bryce, 1 run

1.5
1

Garton to Kelly, 1 run

1.4
.

Garton to Kelly, 0 runs

1.3
.

Garton to Kelly, 0 runs

1.2
1

Garton to KE Bryce, 1 run

1.1
W

Garton to SJ Bryce, appeal, wicket (caught - SJ Bryce)

0.6
.

Jonassen to Kelly, 0 runs

0.5
.

Jonassen to Kelly, 0 runs

0.4
.

Jonassen to Kelly, 0 runs

0.3
4

Jonassen to Kelly, 4 runs

0.2
.

Jonassen to Kelly, 0 runs

0.1
.

Jonassen to Kelly, 0 runs

19.5
W

Ballinger to Woolston, appeal, wicket (bowled - Woolston)

19.4
W

Ballinger to Garton, 2 runs, appeal, wicket (run out - Rainey)

19.3
.

Ballinger to Garton, 0 runs

19.2
W

Ballinger to Kalis, appeal, wicket (bowled - Kalis)

19.1
4

Ballinger to Kalis, 4 runs

18.6
1

Knott to Kalis, 1 run

18.5
1

Knott to Rainey, 1 run

18.4
1

Knott to Kalis, 1 run

18.3
2

Knott to Kalis, 2 runs

18.2
.

Knott to Kalis, 0 runs

18.1
1

Knott to Rainey, 1 run

17.6
1

KE Bryce to Rainey, 1 run

17.5
1

KE Bryce to Kalis, 1 run

17.4
.

KE Bryce to Kalis, 0 runs

17.3
1

KE Bryce to Rainey, 1 run

17.2
.

KE Bryce to Rainey, 0 runs

17.1
.

KE Bryce to Rainey, 0 runs

16.6
.

Gordon to Kalis, 0 runs

16.5
1

Gordon to Rainey, 1 run

16.4
.

Gordon to Rainey, 0 runs

16.3
.

Gordon to Rainey, 0 runs

16.2
.

Gordon to Rainey, 0 runs

16.1
W

Gordon to Langston, appeal, wicket (caught - Langston)

15.6
.

Charley Nicola Phillips to Kalis, 0 runs

15.5
1

Charley Nicola Phillips to Langston, 1 run

15.4
1lb

Charley Nicola Phillips to Kalis, leg bye, appeal

15.3
W

OUT! Run out. Clarke plays a defensive stroke. She is then run out, following some good fielding by Knott.

15.2
.

Charley Nicola Phillips to Clarke, 0 runs

15.1
W

appeal, wicket (caught - Glenn)

15.1
1

Charley Nicola Phillips to Glenn, wide

14.6
1

Higham to Glenn, 1 run

14.5
1

Higham to Kalis, 1 run

14.4
.

Higham to Kalis, 0 runs

14.3
1

Higham to Glenn, 1 run

14.2
1

Higham to Kalis, 1 run

14.1
4

Higham to Kalis, 4 runs

13.6
.

Gordon to Glenn, 0 runs

13.5
1

Gordon to Kalis, 1 run

13.4
.

Gordon to Kalis, 0 runs

13.3
.

Gordon to Kalis, 0 runs

13.2
2

Gordon to Kalis, 2 runs

13.1
.

Gordon to Kalis, 0 runs

12.6
.

Knott to Glenn, 0 runs

12.5
1

Knott to Kalis, 1 run

12.4
.

Knott to Kalis, 0 runs

12.4
1

Knott to Kalis, wide

12.3
1

Knott to Glenn, 1 run

12.2
W

Knott to Winfield-Hill, wicket (lbw - Winfield-Hill)

12.1
2

Knott to Winfield-Hill, 2 runs

11.6
.

Ballinger to Kalis, 0 runs

11.5
4

Ballinger to Kalis, 4 runs

11.2
4

Ballinger to Winfield-Hill, 4 runs

11.1
1

Ballinger to Thomas, 1 run

10.6
1

Higham to Thomas, 1 run

10.5
1

Higham to Winfield-Hill, 1 run

10.4
4

Higham to Winfield-Hill, 4 runs

10.3
1

Higham to Thomas, 1 run

10.2
.

Higham to Thomas, 0 runs

10.1
1

Higham to Winfield-Hill, 1 run

9.6
1

KE Bryce to Winfield-Hill, 1 run

9.5
1

KE Bryce to Thomas, 1 run

9.4
.

KE Bryce to Thomas, 0 runs

9.3
1

KE Bryce to Winfield-Hill, 1 run

9.2
2

KE Bryce to Winfield-Hill, 2 runs

9.1
.

KE Bryce to Winfield-Hill, 0 runs

8.6
.

Gordon to Thomas, 0 runs

8.5
1

Gordon to Winfield-Hill, 1 run

8.4
2

Gordon to Winfield-Hill, 2 runs

8.3
.

Gordon to Winfield-Hill, 0 runs

8.2
1

Gordon to Thomas, 1 run

8.1
1

Gordon to Winfield-Hill, 1 run

7.6
.

Knott to Thomas, 0 runs

7.5
1

Knott to Winfield-Hill, 1 run

7.4
1

Knott to Thomas, 1 run

7.3
1

Knott to Winfield-Hill, 1 run

7.2
.

Knott to Winfield-Hill, appeal

7.1
.

Knott to Winfield-Hill, 0 runs

6.6
1

KE Bryce to Winfield-Hill, 1 run

6.5
1

KE Bryce to Thomas, 1 run

6.4
4

KE Bryce to Thomas, 4 runs

6.3
1

KE Bryce to Winfield-Hill, 1 run

6.2
4

KE Bryce to Winfield-Hill, 4 runs

6.1
1

KE Bryce to Thomas, 1 run

5.6
W

Gordon to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)

5.5
1

Gordon to Thomas, 1 run

5.5
1

Gordon to Thomas, wide

5.4
1

Gordon to Jonassen, 1 run

5.3
.

Gordon to Jonassen, 0 runs

5.2
4

Gordon to Jonassen, 4 runs

5.1
1

Gordon to Thomas, 1 run

4.6
.

Knott to Jonassen, 0 runs

4.5
4

Knott to Jonassen, 4 runs

4.4
.

Knott to Jonassen, 0 runs

4.3
.

Knott to Jonassen, 0 runs

4.2
.

Knott to Jonassen, 0 runs

4.1
1

Knott to Thomas, 1 run

3.6
1

Ballinger to Thomas, 1 run

3.5
1

Ballinger to Jonassen, 1 run

3.4
4

Ballinger to Jonassen, 4 runs

3.3
.

Ballinger to Jonassen, 0 runs

3.2
.

Ballinger to Jonassen, appeal

3.1
4

Ballinger to Jonassen, 4 runs

2.6
1

Charley Nicola Phillips to Jonassen, 1 run

2.5
.

Charley Nicola Phillips to Jonassen, 0 runs

2.4
4

Charley Nicola Phillips to Jonassen, 4 runs

2.3
.

Charley Nicola Phillips to Jonassen, 0 runs

2.2
.

Charley Nicola Phillips to Jonassen, 0 runs

2.1
1

Charley Nicola Phillips to Thomas, 1 run

1.6
.

Ballinger to Jonassen, 0 runs

1.5
.

Ballinger to Jonassen, 0 runs

1.4
.

Ballinger to Jonassen, 0 runs

1.3
1

Ballinger to Thomas, 1 run

1.2
.

Ballinger to Thomas, 0 runs

1.1
4

Ballinger to Thomas, 4 runs

0.6
W

appeal, wicket (caught - Campbell)

0.5
.

Charley Nicola Phillips to Campbell, 0 runs

0.4
4

Charley Nicola Phillips to Campbell, 4 runs

0.3
4

Charley Nicola Phillips to Campbell, 4 runs

0.2
1

Charley Nicola Phillips to Thomas, 1 run

0.1
1

Charley Nicola Phillips to Campbell, 1 run