Highlights Yorkshire vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 12.07.2026
Woolston to Gordon, 0 runs
Woolston to Knott, no ball + 1 run
Woolston to Knott, 6 runs
Woolston to Knott, 2 runs
Woolston to Gordon, 1 run
Woolston to Gordon, 0 runs
Glenn to Knott, 2 runs
Glenn to Knott, 2 runs
Glenn to Knott, 0 runs
Glenn to Knott, 0 runs
Glenn to Knott, 4 runs
Glenn to Gordon, 1 run
Jonassen to Gordon, 1 run
Jonassen to Knott, 1 run
Jonassen to Knott, 0 runs
Jonassen to Knott, 0 runs
Jonassen to Gordon, 1 run
Jonassen to Knott, 1 run
Langston to Knott, 1 run
Langston to Knott, 4 leg byes
Langston to Knott, 4 runs
Langston to Gordon, 1 run
Langston to Gordon, 2 runs
Langston to Gordon, 4 runs
Woolston to Knott, 0 runs
Woolston to Knott, 2 runs
Woolston to Gordon, 1 run
Woolston to Knott, 1 run
Woolston to Knott, 2 runs
Woolston to Knott, 0 runs
Jonassen to Gordon, 4 runs
Jonassen to Knott, 1 run
Jonassen to Gordon, 1 run
Jonassen to Gordon, 0 runs
Jonassen to Gordon, 2 runs
Jonassen to Knott, 1 run
Garton to Gordon, 0 runs
Garton to Gordon, 0 runs
Garton to Knott, 1 run
Garton to Knott, 0 runs
Garton to Knott, 2 runs
Garton to Knott, 4 runs
Langston to Knott, 1 run
Langston to Knott, 0 runs
Langston to Knott, 0 runs
Langston to Knott, 0 runs
Langston to Knott, 0 runs
Langston to Gordon, 1 run
Woolston to Gordon, 1 run
Woolston to Gordon, 0 runs
Woolston to Gordon, 0 runs
Woolston to Gordon, 0 runs
Woolston to Gordon, 0 runs
Woolston to Knott, 1 run
Glenn to Gordon, 0 runs
Glenn to Gordon, 0 runs
Glenn to Gordon, 0 runs
Glenn to Gordon, 0 runs
Glenn to Knott, 1 run
Glenn to Gordon, 1 run
Woolston to Gordon, 1 run
Woolston to Knott, 1 run
Woolston to Knott, 0 runs
Woolston to Knott, 4 runs
Woolston to Gordon, 1 run
Glenn to Jones, 1 run
Glenn to Knott, 1 run
Glenn to Jones, 1 run
Glenn to Knott, 1 run
Glenn to Knott, 4 runs
Glenn to Knott, 2 runs
Garton to Knott, 1 run
Garton to Knott, 0 runs
Garton to Knott, 0 runs
Garton to Knott, 4 runs
Garton to Knott, 2 runs
Garton to Knott, 0 runs
Glenn to Elwiss, wicket (lbw - Elwiss)
Glenn to Elwiss, 0 runs
Glenn to Knott, 1 run
Glenn to Knott, 0 runs
Glenn to Knott, 4 runs
Glenn to Knott, 4 runs
Garton to Elwiss, 0 runs
Garton to Elwiss, 0 runs
Garton to Elwiss, 0 runs
Garton to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)
Garton to Kelly, 0 runs
Garton to Kelly, 0 runs
Jonassen to Knott, 4 runs
Jonassen to Knott, 4 runs
Jonassen to Knott, 0 runs
Jonassen to Knott, 0 runs
Jonassen to KE Bryce, appeal, wicket (bowled - KE Bryce)
Jonassen to KE Bryce, 0 runs
Garton to KE Bryce, 1 run
Garton to Kelly, 1 run
Garton to Kelly, 0 runs
Garton to Kelly, 0 runs
Garton to KE Bryce, 1 run
Garton to SJ Bryce, appeal, wicket (caught - SJ Bryce)
Jonassen to Kelly, 0 runs
Jonassen to Kelly, 0 runs
Jonassen to Kelly, 0 runs
Jonassen to Kelly, 4 runs
Jonassen to Kelly, 0 runs
Jonassen to Kelly, 0 runs
Ballinger to Woolston, appeal, wicket (bowled - Woolston)
Ballinger to Garton, 2 runs, appeal, wicket (run out - Rainey)
Ballinger to Garton, 0 runs
Ballinger to Kalis, appeal, wicket (bowled - Kalis)
Ballinger to Kalis, 4 runs
Knott to Kalis, 1 run
Knott to Rainey, 1 run
Knott to Kalis, 1 run
Knott to Kalis, 2 runs
Knott to Kalis, 0 runs
Knott to Rainey, 1 run
KE Bryce to Rainey, 1 run
KE Bryce to Kalis, 1 run
KE Bryce to Kalis, 0 runs
KE Bryce to Rainey, 1 run
KE Bryce to Rainey, 0 runs
KE Bryce to Rainey, 0 runs
Gordon to Kalis, 0 runs
Gordon to Rainey, 1 run
Gordon to Rainey, 0 runs
Gordon to Rainey, 0 runs
Gordon to Rainey, 0 runs
Gordon to Langston, appeal, wicket (caught - Langston)
Charley Nicola Phillips to Kalis, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Langston, 1 run
Charley Nicola Phillips to Kalis, leg bye, appeal
OUT! Run out. Clarke plays a defensive stroke. She is then run out, following some good fielding by Knott.
Charley Nicola Phillips to Clarke, 0 runs
appeal, wicket (caught - Glenn)
Charley Nicola Phillips to Glenn, wide
Higham to Glenn, 1 run
Higham to Kalis, 1 run
Higham to Kalis, 0 runs
Higham to Glenn, 1 run
Higham to Kalis, 1 run
Higham to Kalis, 4 runs
Gordon to Glenn, 0 runs
Gordon to Kalis, 1 run
Gordon to Kalis, 0 runs
Gordon to Kalis, 0 runs
Gordon to Kalis, 2 runs
Gordon to Kalis, 0 runs
Knott to Glenn, 0 runs
Knott to Kalis, 1 run
Knott to Kalis, 0 runs
Knott to Kalis, wide
Knott to Glenn, 1 run
Knott to Winfield-Hill, wicket (lbw - Winfield-Hill)
Knott to Winfield-Hill, 2 runs
Ballinger to Kalis, 0 runs
Ballinger to Kalis, 4 runs
Ballinger to Winfield-Hill, 4 runs
Ballinger to Thomas, 1 run
Higham to Thomas, 1 run
Higham to Winfield-Hill, 1 run
Higham to Winfield-Hill, 4 runs
Higham to Thomas, 1 run
Higham to Thomas, 0 runs
Higham to Winfield-Hill, 1 run
KE Bryce to Winfield-Hill, 1 run
KE Bryce to Thomas, 1 run
KE Bryce to Thomas, 0 runs
KE Bryce to Winfield-Hill, 1 run
KE Bryce to Winfield-Hill, 2 runs
KE Bryce to Winfield-Hill, 0 runs
Gordon to Thomas, 0 runs
Gordon to Winfield-Hill, 1 run
Gordon to Winfield-Hill, 2 runs
Gordon to Winfield-Hill, 0 runs
Gordon to Thomas, 1 run
Gordon to Winfield-Hill, 1 run
Knott to Thomas, 0 runs
Knott to Winfield-Hill, 1 run
Knott to Thomas, 1 run
Knott to Winfield-Hill, 1 run
Knott to Winfield-Hill, appeal
Knott to Winfield-Hill, 0 runs
KE Bryce to Winfield-Hill, 1 run
KE Bryce to Thomas, 1 run
KE Bryce to Thomas, 4 runs
KE Bryce to Winfield-Hill, 1 run
KE Bryce to Winfield-Hill, 4 runs
KE Bryce to Thomas, 1 run
Gordon to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)
Gordon to Thomas, 1 run
Gordon to Thomas, wide
Gordon to Jonassen, 1 run
Gordon to Jonassen, 0 runs
Gordon to Jonassen, 4 runs
Gordon to Thomas, 1 run
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Jonassen, 4 runs
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Thomas, 1 run
Ballinger to Thomas, 1 run
Ballinger to Jonassen, 1 run
Ballinger to Jonassen, 4 runs
Ballinger to Jonassen, 0 runs
Ballinger to Jonassen, appeal
Ballinger to Jonassen, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Jonassen, 1 run
Charley Nicola Phillips to Jonassen, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Jonassen, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Jonassen, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Jonassen, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Thomas, 1 run
Ballinger to Jonassen, 0 runs
Ballinger to Jonassen, 0 runs
Ballinger to Jonassen, 0 runs
Ballinger to Thomas, 1 run
Ballinger to Thomas, 0 runs
Ballinger to Thomas, 4 runs
appeal, wicket (caught - Campbell)
Charley Nicola Phillips to Campbell, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Campbell, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Campbell, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Thomas, 1 run
Charley Nicola Phillips to Campbell, 1 run