H2h Yorkshire vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 11.07.2026

T20

YOR
YOR
BLA
BLA
Yorkshire vs The Blaze

List a, One-Day Cup, Women

BLAThe Blaze

151

YORYorkshire

150

T20, T20 Blast, Women

BLAThe Blaze

181

YORYorkshire

179

List a, One-Day Cup, Women

YORYorkshire

280

BLAThe Blaze

210