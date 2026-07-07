Squads Yorkshire vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 11.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Blackwell Ines
no information yet
Andrews Maria
no information yet
Boyce Georgie
batsman
Athapaththu Chamari
all rounder
Breese Olvia
no information yet
Baker Olivia
bowler
Campbell Ami
batsman
Ballinger Grace
bowler
Clarke Alice
wicket keeper
Beams Kristen
bowler
Cooper Claudie
bowler
Beaumont Tammy
wicket keeper
Duckworth Rebecca
batsman
Bryce Kathryn
all rounder
Fackrell Ria
bowler
Bryce Sarah
wicket keeper
Garton Holly
no information yet
Claridge Ella
wicket keeper
Glenn Sarah
bowler
de Klerk Nadine
all rounder
Hall Grace
bowler
Devine Sophie
all rounder
Jonassen Jess
bowler
du Preez Mignon
batsman
Kalis Sterre
batsman
Elwiss Georgia
all rounder
Langston Beth
bowler
Gammon Bethan
wicket keeper
Lee Jeanie
no information yet
Gordon Kirstie
bowler
Lonsdale Frances
batsman
Graves Teresa
all rounder
Love Amelia
no information yet
Green Maddy
batsman
Marshall Laura
batsman
Groves Josie
bowler
McColl Megan
all rounder
Grundy Rebecca
bowler
Nightingale Ellie M
all rounder
Gunn Jenny
all rounder
Oliver Amelia
no information yet
Harmer Bethany
batsman
Rainey Hannah
bowler
Haynes Rachael
batsman
Randle-Bissell Lucy Kate
no information yet
Higham Lucy
all rounder
Slater Rachel
bowler
Hughes Scarlett
wicket keeper
Thomas Erin
batsman
Ismail Shabnim
bowler
Thomas Olivia
bowler
Jones Amy
wicket keeper
Ward Maddie
batsman
Jones Emma
no information yet
Winfield Lauren
wicket keeper
Kellogg Leah Grace
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Kelly Marie
batsman
Wrightson Emma
no information yet
Kirk Michaela
batsman
Match has not started yet