Squads Yorkshire vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 11.07.2026

T20

YOR
YOR
BLA
BLA

Playing

YOR
YOR
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Blackwell Ines

no information yet

Andrews Maria

no information yet

Breese Olvia

no information yet

Clarke Alice

wicket keeper

Beaumont Tammy

wicket keeper

Bryce Kathryn

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Garton Holly

no information yet

Claridge Ella

wicket keeper

de Klerk Nadine

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Gammon Bethan

wicket keeper

Lee Jeanie

no information yet

Graves Teresa

all rounder

Love Amelia

no information yet

McColl Megan

all rounder

Gunn Jenny

all rounder

Oliver Amelia

no information yet

Randle-Bissell Lucy Kate

no information yet

Higham Lucy

all rounder

Hughes Scarlett

wicket keeper

Jones Amy

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Winfield Lauren

wicket keeper

Woolston Jessica

all rounder

Wrightson Emma

no information yet

Bench

YOR
YOR
BLA
BLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet