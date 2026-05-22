Highlights Derbyshire Falcons vs Sussex Sharks T20 T20 Blast, Women 22.05.2026
Lewis to Kenvyn, 4 runs
O'Neill to Khan, 2 runs
O'Neill to Tennakoon, appeal, wicket (stumped - Tennakoon)
O'Neill to Kenvyn, 1 run
O'Neill to Kenvyn, 0 runs
O'Neill to Tennakoon, 1 run
O'Neill to Lonsdale, appeal, wicket (stumped - Lonsdale)
Lewis to Kenvyn, 0 runs
Lewis to Kenvyn, 0 runs
Lewis to Kenvyn, 0 runs
Lewis to Kenvyn, 0 runs
Lewis to Kenvyn, 0 runs
Lewis to Lonsdale, 1 run
Johnson to Kenvyn, 1 run
Johnson to Kenvyn, 0 runs
Johnson to Lonsdale, 1 run
Johnson to Kenvyn, 1 run
Lewis to Kenvyn, 1 run
Lewis to Kenvyn, 2 runs
Lewis to Kenvyn, 0 runs
Lewis to Kenvyn, 0 runs
Lewis to Kenvyn, 0 runs
Lewis to Kenvyn, 4 runs
Lewis to Kenvyn, 2 runs
Green to Lonsdale, 0 runs
Green to Lonsdale, 0 runs
Green to Lonsdale, 2 runs
Green to Lonsdale, 0 runs
Green to Lonsdale, 0 runs
Green to Lonsdale, 0 runs
O'Neill to Lonsdale, 1 run
O'Neill to Kenvyn, 1 run
O'Neill to Lonsdale, 1 run
O'Neill to Lonsdale, 2 runs
O'Neill to Kenvyn, 3 runs
O'Neill to Lonsdale, 1 run
Green to Lonsdale, 1 run
Green to Kenvyn, 1 run
Green to Kenvyn, 2 runs
Green to Kenvyn, 0 runs
Green to Lonsdale, 1 run
Green to Lonsdale, 0 runs
Patil to Lonsdale, 1 run
Patil to Lonsdale, 2 runs
Patil to Lonsdale, 0 runs
Patil to Lonsdale, 0 runs
Patil to Lonsdale, 4 runs
Patil to Lonsdale, 2 runs
Johnson to Kenvyn, 0 runs
Johnson to Lonsdale, 1 run
Johnson to Lonsdale, wide
Johnson to Lonsdale, 0 runs
Johnson to Kenvyn, 1 run
Johnson to Kenvyn, 0 runs
Johnson to Kenvyn, 0 runs
O'Neill to Kenvyn, 1 run
O'Neill to Couser, appeal, wicket (caught - Couser)
O'Neill to Couser, 0 runs
O'Neill to Couser, 0 runs
O'Neill to Couser, 2 runs
O'Neill to Lonsdale, 1 run
Johnson to Lonsdale, 1 run
Johnson to Lonsdale, 0 runs
Johnson to Lonsdale, 0 runs
Johnson to Lonsdale, 4 runs
Johnson to Lonsdale, 0 runs
Johnson to Couser, 1 run
O'Neill to Lonsdale, 0 runs
O'Neill to Lonsdale, 0 runs
O'Neill to Lonsdale, 0 runs
O'Neill to Lonsdale, 0 runs
O'Neill to Couser, 1 run
O'Neill to Couser, 0 runs
Johnson to Couser, 1 run
Johnson to Couser, 4 runs
Johnson to Lonsdale, 1 run
Johnson to Lonsdale, 0 runs
Johnson to Lonsdale, 0 runs
Johnson to Allen, appeal, wicket (bowled - Allen)
Mullins to Couser, 0 runs
Mullins to Couser, 4 runs
Mullins to Couser, 0 runs
Mullins to Couser, 1 run
Mullins to Allen, 1 run
Mullins to Allen, 2 runs
Mullins to Couser, no ball + 1 run
Docherty to Allen, 0 runs
Docherty to Allen, 4 runs
Docherty to Allen, wide
Docherty to Allen, 4 runs
Docherty to Allen, 0 runs
Docherty to Allen, 0 runs
Docherty to Allen, 0 runs
Green to Allen, 1 run
Green to Couser, 1 run
Green to Couser, 0 runs
Green to Couser, 4 runs
Green to Couser, 0 runs
Green to Allen, 1 run
Docherty to Couser, 0 runs
Docherty to Couser, 0 runs
Docherty to Couser, 4 runs
Docherty to Allen, 1 run
Docherty to Couser, 1 run
Docherty to Couser, 2 runs
Buckle to Couser, 0 runs
Buckle to Couser, 0 runs
Buckle to Couser, 0 runs
Buckle to Allen, 1 run
Buckle to Allen, 0 runs
Buckle to Allen, 2 runs
Buckle to Allen, wide
Green to Couser, 0 runs
Green to Couser, 2 runs
Green to Couser, 0 runs
Green to Couser, 0 runs
Green to Couser, 4 runs
Green to Couser, 0 runs
Knowling-Davies to Mullins, 2 runs
Knowling-Davies to Mullins, 0 runs
Knowling-Davies to O'Neill, 1 run
Knowling-Davies to Mullins, 1 run
Knowling-Davies to O'Neill, leg bye
Darlow to O'Neill, 1 run
Darlow to O'Neill, 0 runs
Darlow to Mullins, 1 run
Darlow to Mullins, 0 runs
Darlow to Mullins, 0 runs
Darlow to O'Neill, 1 run
Knowling-Davies to Mullins, 0 runs
Knowling-Davies to Mullins, 0 runs
Knowling-Davies to Mullins, 0 runs
Knowling-Davies to Buckle, wicket (lbw - Buckle)
Knowling-Davies to O'Neill, 1 run
Knowling-Davies to Buckle, 1 run
Tennakoon to Buckle, 1 run
Tennakoon to Buckle, 0 runs
Tennakoon to Buckle, 0 runs
Tennakoon to O'Neill, 1 run
Tennakoon to O'Neill, 0 runs
Tennakoon to O'Neill, 2 runs
Andrews to Lewis, appeal, wicket (bowled - Lewis)
Andrews to Lewis, 0 runs
Andrews to Lewis, 0 runs
Andrews to Lewis, 0 runs
Andrews to Lewis, 0 runs
Andrews to Adams, appeal, wicket (caught - Adams)
Tennakoon to O'Neill, 2 runs
Tennakoon to Adams, 2 runs
Tennakoon to O'Neill, 1 run
Tennakoon to Adams, 1 run
Tennakoon to Adams, 2 runs
Tennakoon to Adams, 4 runs
Knowling-Davies to O'Neill, 4 runs
Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs
Knowling-Davies to Adams, 1 run
Knowling-Davies to Adams, 0 runs
Knowling-Davies to Adams, 0 runs
Knowling-Davies to Adams, wide
Knowling-Davies to O'Neill, 1 run
Baker to Adams, 2 runs
Baker to Adams, wide
Baker to Adams, wide
Baker to Adams, 4 runs
Baker to Adams, 0 runs
Baker to O'Neill, 1 run
Baker to O'Neill, 0 runs
Baker to O'Neill, 4 runs
Baker to Adams, 4 runs
Knowling-Davies to O'Neill, 1 run
Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs
Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs
Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs
Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs
Knowling-Davies to O'Neill, no ball + 4 runs
Darlow to Adams, 2 runs
Darlow to Adams, 6 runs
Darlow to Adams, 0 runs
Darlow to Adams, 2 runs
Darlow to O'Neill, 1 run
Darlow to Adams, 1 run
Andrews to O'Neill, 0 runs
Andrews to O'Neill, 0 runs
Andrews to Adams, 1 run
Andrews to Adams, 0 runs
Andrews to Adams, 4 runs
Andrews to Adams, 0 runs
Darlow to Adams, 1 run
Darlow to Adams, 0 runs
Darlow to Adams, 0 runs
Darlow to Adams, 0 runs
Darlow to O'Neill, 1 run
Darlow to Adams, 1 run
Andrews to O'Neill, 0 runs
Andrews to O'Neill, wide
Andrews to Wilkinson, wicket (lbw - Wilkinson)
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Adams, 1 run
Andrews to Adams, 0 runs
Andrews to Adams, 0 runs
Kenvyn to Wilkinson, 0 runs
Kenvyn to Adams, 1 run
Kenvyn to Adams, no ball
Kenvyn to Wilkinson, 1 run
Kenvyn to Adams, 1 run
Kenvyn to Adams, 4 runs
Kenvyn to Adams, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 0 runs
Andrews to Wilkinson, 4 runs
Andrews to Green, appeal, wicket (bowled - Green)
Andrews to Green, 0 runs
Kenvyn to Green, 1 run
Kenvyn to Adams, 1 run
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Adams, 0 runs
Kenvyn to Adams, wide
Kenvyn to Green, 1 run
Kenvyn to Green, 0 runs
Tennakoon to Green, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Adams, 0 runs
Tennakoon to Green, wide
Tennakoon to Green, wide
Tennakoon to Green, wide
Tennakoon to Green, 0 runs
Tennakoon to Green, 4 runs
Tennakoon to Green, 0 runs
Tennakoon to Johnson, appeal, wicket (bowled - Johnson)
Baker to Adams, 0 runs
Baker to Adams, 4 runs
Baker to Adams, 0 runs
Baker to Adams, 2 leg byes
Baker to Adams, wide
Baker to Adams, 0 runs
Baker to Adams, 0 runs
Tennakoon to Johnson, 4 leg byes
Tennakoon to Patil, appeal, wicket (bowled - Patil)
Tennakoon to Patil, 0 runs
Tennakoon to Patil, 0 runs
Tennakoon to Collis, appeal, wicket (bowled - Collis)
Tennakoon to Collis, 0 runs
Baker to Collis, 1 run
Baker to Adams, 1 run
Baker to Adams, 0 runs
Baker to Adams, 0 runs
Baker to Adams, 0 runs
Baker to Collis, 2 wides
Baker to Collis, 0 runs