Highlights Derbyshire Falcons vs Sussex Sharks T20 T20 Blast, Women 22.05.2026

T20

DER
DER

118

SUS
SUS

114

19.1
4

Lewis to Kenvyn, 4 runs

18.6
2

O'Neill to Khan, 2 runs

18.5
W

O'Neill to Tennakoon, appeal, wicket (stumped - Tennakoon)

18.4
1

O'Neill to Kenvyn, 1 run

18.3
.

O'Neill to Kenvyn, 0 runs

18.2
1

O'Neill to Tennakoon, 1 run

18.1
W

O'Neill to Lonsdale, appeal, wicket (stumped - Lonsdale)

17.6
.

Lewis to Kenvyn, 0 runs

17.5
.

Lewis to Kenvyn, 0 runs

17.4
.

Lewis to Kenvyn, 0 runs

17.3
.

Lewis to Kenvyn, 0 runs

17.2
.

Lewis to Kenvyn, 0 runs

17.1
1

Lewis to Lonsdale, 1 run

16.4
1

Johnson to Kenvyn, 1 run

16.3
.

Johnson to Kenvyn, 0 runs

16.2
1

Johnson to Lonsdale, 1 run

16.1
1

Johnson to Kenvyn, 1 run

15.6
1

Lewis to Kenvyn, 1 run

15.5
2

Lewis to Kenvyn, 2 runs

15.4
.

Lewis to Kenvyn, 0 runs

15.3
.

Lewis to Kenvyn, 0 runs

15.2
.

Lewis to Kenvyn, 0 runs

15.1
4

Lewis to Kenvyn, 4 runs

15.1
3

Lewis to Kenvyn, 2 runs

14.6
.

Green to Lonsdale, 0 runs

14.5
.

Green to Lonsdale, 0 runs

14.4
2

Green to Lonsdale, 2 runs

14.3
.

Green to Lonsdale, 0 runs

14.2
.

Green to Lonsdale, 0 runs

14.1
.

Green to Lonsdale, 0 runs

13.6
1

O'Neill to Lonsdale, 1 run

13.5
1

O'Neill to Kenvyn, 1 run

13.4
1

O'Neill to Lonsdale, 1 run

13.3
2

O'Neill to Lonsdale, 2 runs

13.2
3

O'Neill to Kenvyn, 3 runs

13.1
1

O'Neill to Lonsdale, 1 run

12.6
1

Green to Lonsdale, 1 run

12.5
1

Green to Kenvyn, 1 run

12.4
2

Green to Kenvyn, 2 runs

12.3
.

Green to Kenvyn, 0 runs

12.2
1

Green to Lonsdale, 1 run

12.1
.

Green to Lonsdale, 0 runs

11.6
1

Patil to Lonsdale, 1 run

11.5
2

Patil to Lonsdale, 2 runs

11.4
.

Patil to Lonsdale, 0 runs

11.3
.

Patil to Lonsdale, 0 runs

11.2
4

Patil to Lonsdale, 4 runs

11.1
2

Patil to Lonsdale, 2 runs

10.6
.

Johnson to Kenvyn, 0 runs

10.5
1

Johnson to Lonsdale, 1 run

10.5
1

Johnson to Lonsdale, wide

10.4
.

Johnson to Lonsdale, 0 runs

10.3
1

Johnson to Kenvyn, 1 run

10.2
.

Johnson to Kenvyn, 0 runs

10.1
.

Johnson to Kenvyn, 0 runs

9.6
1

O'Neill to Kenvyn, 1 run

9.5
W

O'Neill to Couser, appeal, wicket (caught - Couser)

9.4
.

O'Neill to Couser, 0 runs

9.3
.

O'Neill to Couser, 0 runs

9.2
2

O'Neill to Couser, 2 runs

9.1
1

O'Neill to Lonsdale, 1 run

8.6
1

Johnson to Lonsdale, 1 run

8.5
.

Johnson to Lonsdale, 0 runs

8.4
.

Johnson to Lonsdale, 0 runs

8.3
4

Johnson to Lonsdale, 4 runs

8.2
.

Johnson to Lonsdale, 0 runs

8.1
1

Johnson to Couser, 1 run

7.6
.

O'Neill to Lonsdale, 0 runs

7.5
.

O'Neill to Lonsdale, 0 runs

7.4
.

O'Neill to Lonsdale, 0 runs

7.3
.

O'Neill to Lonsdale, 0 runs

7.2
1

O'Neill to Couser, 1 run

7.1
.

O'Neill to Couser, 0 runs

6.6
1

Johnson to Couser, 1 run

6.5
4

Johnson to Couser, 4 runs

6.4
1

Johnson to Lonsdale, 1 run

6.3
.

Johnson to Lonsdale, 0 runs

6.2
.

Johnson to Lonsdale, 0 runs

6.1
W

Johnson to Allen, appeal, wicket (bowled - Allen)

5.6
.

Mullins to Couser, 0 runs

5.5
4

Mullins to Couser, 4 runs

5.4
.

Mullins to Couser, 0 runs

5.3
4

Mullins to Couser, 1 run

5.2
1

Mullins to Allen, 1 run

5.1
2

Mullins to Allen, 2 runs

5.1
nb

Mullins to Couser, no ball + 1 run

4.6
.

Docherty to Allen, 0 runs

4.5
4

Docherty to Allen, 4 runs

4.5
1

Docherty to Allen, wide

4.4
4

Docherty to Allen, 4 runs

4.3
.

Docherty to Allen, 0 runs

4.2
.

Docherty to Allen, 0 runs

4.1
.

Docherty to Allen, 0 runs

3.6
1

Green to Allen, 1 run

3.5
1

Green to Couser, 1 run

3.4
.

Green to Couser, 0 runs

3.3
4

Green to Couser, 4 runs

3.2
.

Green to Couser, 0 runs

3.1
1

Green to Allen, 1 run

2.6
.

Docherty to Couser, 0 runs

2.5
.

Docherty to Couser, 0 runs

2.4
4

Docherty to Couser, 4 runs

2.3
1

Docherty to Allen, 1 run

2.2
1

Docherty to Couser, 1 run

2.1
2

Docherty to Couser, 2 runs

1.6
1

Buckle to Couser, 0 runs

1.5
.

Buckle to Couser, 0 runs

1.4
.

Buckle to Couser, 0 runs

1.3
1

Buckle to Allen, 1 run

1.2
.

Buckle to Allen, 0 runs

1.1
2

Buckle to Allen, 2 runs

1.1
1

Buckle to Allen, wide

0.6
.

Green to Couser, 0 runs

0.5
2

Green to Couser, 2 runs

0.4
.

Green to Couser, 0 runs

0.3
.

Green to Couser, 0 runs

0.2
4

Green to Couser, 4 runs

0.1
.

Green to Couser, 0 runs

19.6
2

Knowling-Davies to Mullins, 2 runs

19.5
.

Knowling-Davies to Mullins, 0 runs

19.4
1

Knowling-Davies to O'Neill, 1 run

19.2
1

Knowling-Davies to Mullins, 1 run

19.1
1

Knowling-Davies to O'Neill, leg bye

18.6
1

Darlow to O'Neill, 1 run

18.5
.

Darlow to O'Neill, 0 runs

18.4
1

Darlow to Mullins, 1 run

18.3
.

Darlow to Mullins, 0 runs

18.2
.

Darlow to Mullins, 0 runs

18.1
1

Darlow to O'Neill, 1 run

17.6
.

Knowling-Davies to Mullins, 0 runs

17.5
.

Knowling-Davies to Mullins, 0 runs

17.4
.

Knowling-Davies to Mullins, 0 runs

17.3
W

Knowling-Davies to Buckle, wicket (lbw - Buckle)

17.2
1

Knowling-Davies to O'Neill, 1 run

17.1
1

Knowling-Davies to Buckle, 1 run

16.6
1

Tennakoon to Buckle, 1 run

16.5
.

Tennakoon to Buckle, 0 runs

16.4
.

Tennakoon to Buckle, 0 runs

16.3
1

Tennakoon to O'Neill, 1 run

16.2
.

Tennakoon to O'Neill, 0 runs

16.1
2

Tennakoon to O'Neill, 2 runs

15.6
W

Andrews to Lewis, appeal, wicket (bowled - Lewis)

15.5
.

Andrews to Lewis, 0 runs

15.4
.

Andrews to Lewis, 0 runs

15.3
.

Andrews to Lewis, 0 runs

15.2
.

Andrews to Lewis, 0 runs

15.1
W

Andrews to Adams, appeal, wicket (caught - Adams)

14.6
2

Tennakoon to O'Neill, 2 runs

14.5
1

Tennakoon to Adams, 2 runs

14.4
1

Tennakoon to O'Neill, 1 run

14.3
1

Tennakoon to Adams, 1 run

14.2
2

Tennakoon to Adams, 2 runs

14.1
4

Tennakoon to Adams, 4 runs

13.6
4

Knowling-Davies to O'Neill, 4 runs

13.5
.

Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs

13.4
1

Knowling-Davies to Adams, 1 run

13.3
.

Knowling-Davies to Adams, 0 runs

13.2
.

Knowling-Davies to Adams, 0 runs

13.2
1

Knowling-Davies to Adams, wide

13.1
1

Knowling-Davies to O'Neill, 1 run

12.6
2

Baker to Adams, 2 runs

12.6
1

Baker to Adams, wide

12.6
1

Baker to Adams, wide

12.5
4

Baker to Adams, 4 runs

12.4
.

Baker to Adams, 0 runs

12.3
1

Baker to O'Neill, 1 run

12.2
.

Baker to O'Neill, 0 runs

12.1
4

Baker to O'Neill, 4 runs

11.7
4

Baker to Adams, 4 runs

11.6
1

Knowling-Davies to O'Neill, 1 run

11.4
.

Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs

11.3
.

Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs

11.2
.

Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs

11.1
.

Knowling-Davies to O'Neill, 0 runs

11.1
nb

Knowling-Davies to O'Neill, no ball + 4 runs

10.6
2

Darlow to Adams, 2 runs

10.5
6

Darlow to Adams, 6 runs

10.4
.

Darlow to Adams, 0 runs

10.3
2

Darlow to Adams, 2 runs

10.2
1

Darlow to O'Neill, 1 run

10.1
1

Darlow to Adams, 1 run

9.6
.

Andrews to O'Neill, 0 runs

9.5
.

Andrews to O'Neill, 0 runs

9.4
1

Andrews to Adams, 1 run

9.3
.

Andrews to Adams, 0 runs

9.2
4

Andrews to Adams, 4 runs

9.1
.

Andrews to Adams, 0 runs

8.6
1

Darlow to Adams, 1 run

8.5
.

Darlow to Adams, 0 runs

8.4
.

Darlow to Adams, 0 runs

8.3
.

Darlow to Adams, 0 runs

8.2
1

Darlow to O'Neill, 1 run

8.1
1

Darlow to Adams, 1 run

7.6
.

Andrews to O'Neill, 0 runs

7.6
1

Andrews to O'Neill, wide

7.5
W

Andrews to Wilkinson, wicket (lbw - Wilkinson)

7.4
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

7.3
1

Andrews to Adams, 1 run

7.2
.

Andrews to Adams, 0 runs

7.1
.

Andrews to Adams, 0 runs

6.6
.

Kenvyn to Wilkinson, 0 runs

6.5
1

Kenvyn to Adams, 1 run

6.5
1

Kenvyn to Adams, no ball

6.4
1

Kenvyn to Wilkinson, 1 run

6.3
1

Kenvyn to Adams, 1 run

6.2
4

Kenvyn to Adams, 4 runs

6.1
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

5.6
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

5.5
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

5.4
.

Andrews to Wilkinson, 0 runs

5.3
4

Andrews to Wilkinson, 4 runs

5.2
W

Andrews to Green, appeal, wicket (bowled - Green)

5.1
.

Andrews to Green, 0 runs

4.6
1

Kenvyn to Green, 1 run

4.5
1

Kenvyn to Adams, 1 run

4.4
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

4.3
.

Kenvyn to Adams, 0 runs

4.3
1

Kenvyn to Adams, wide

4.2
1

Kenvyn to Green, 1 run

4.1
.

Kenvyn to Green, 0 runs

3.7
.

Tennakoon to Green, 0 runs

3.6
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

3.5
.

Tennakoon to Adams, 0 runs

3.5
1

Tennakoon to Green, wide

3.5
1

Tennakoon to Green, wide

3.5
1

Tennakoon to Green, wide

3.4
.

Tennakoon to Green, 0 runs

3.3
4

Tennakoon to Green, 4 runs

3.2
1

Tennakoon to Green, 0 runs

3.1
W

Tennakoon to Johnson, appeal, wicket (bowled - Johnson)

2.6
.

Baker to Adams, 0 runs

2.5
4

Baker to Adams, 4 runs

2.4
.

Baker to Adams, 0 runs

2.3
2

Baker to Adams, 2 leg byes

2.3
1

Baker to Adams, wide

2.2
.

Baker to Adams, 0 runs

2.1
.

Baker to Adams, 0 runs

1.6
4

Tennakoon to Johnson, 4 leg byes

1.5
W

Tennakoon to Patil, appeal, wicket (bowled - Patil)

1.4
.

Tennakoon to Patil, 0 runs

1.3
.

Tennakoon to Patil, 0 runs

1.2
W

Tennakoon to Collis, appeal, wicket (bowled - Collis)

1.1
.

Tennakoon to Collis, 0 runs

0.6
1

Baker to Collis, 1 run

0.5
1

Baker to Adams, 1 run

0.4
.

Baker to Adams, 0 runs

0.3
.

Baker to Adams, 0 runs

0.2
.

Baker to Adams, 0 runs

0.2
2

Baker to Collis, 2 wides

0.1
.

Baker to Collis, 0 runs